Un projecte sobre l'ús de la intel·ligència artificial en la detecció de les arrítmies guanya el Premi Salut Innova

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP, i el Health Living Lab Son Espases (HLL SE), han donat a conèixer els projectes guanyadors de la segona edició dels Premis Salut Innova, destinats a incentivar i promoure la innovació en el sector sanitari.

Els projectes guanyadors han estat els següents:

1r premi, amb una dotació de 1.500 euros, al projecte «Integració de tecnologia de monitorització ECG i anàlisi per IA en la detecció d’arrítmies», presentat per Pedro Martí Picó en nom d’un grup mixt de treball.

2n premi, amb una dotació de 1.000 euros, al projecte «Aplicació de tecnologies de la informació geogràfica en registres de la història clínica informatitzada», presentat per Antoni Colom Fernández en nom d’un grup de treball de la UIB.

La cerimònia de lliurament dels guardons s'ha celebrat el 31 de maig dins el marc de l’Innovation Day HLL Son Espases, a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Son Espases. L'obertura de la jornada ha estat a càrrec de Javier Ureña director general de l’IB-Salut; Cristina Granados, directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, i la doctora Loren Carrasco, vicerectora d’Innovació i Transformació Digital de la Universitat de les Illes Balears.

Durant l’Innovation Day, els assistents han pogut gaudir d’una oferta variada d’activitats, amb ponències, tallers, àgores i una taula rodona, centrades en la innovació sanitària. La ponència principal, «Atrévete a innovar», l’ha impartit César Llorente, director de Motivapedia. També s'han dut a terme tallers com «De la idea al CE», de Mallorca Medical Devices; «El modelo de innovación de Amazon: inteligencia artificial generativa en salud», d’Amazon, i «Transformando la experiencia farmacéutica con Amazon Web Services (AWS)», a càrrec del Servei d'Informàtica de l'Hospital Universitari Son Espases.

Les àgores han abordat temes com «Revolución digital en salud: el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes» i «Innovating in health: discover the power of living labs». La taula rodona ha debatut sobre «Innovación: oportunidades y barreras, tres perspectivas», amb persones expertes com Sebastián González, director general d’Innovació i Transformació Digital; Zara Pons, directora gerent del BIOIB, Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears; Lorenza Carrasco, vicerectora d’Innovació i Transformació Digital de la UIB, i Luis Alegre, director d’Innovació i Projectes de l’Hospital Universitari Son Espases, com a moderador.

A la cloenda de la jornada s'han lliurat els Premis Salut Innova, en els quals han participat graduats, estudiants de doctorat i de màster de la UIB, així com professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears, que han presentat els seus projectes innovadors en quatre àrees temàtiques: E-Salut i transformació digital, intel·ligència artificial i dades massives (big data), dispositius mèdics i quirúrgics, i benestar del pacient.