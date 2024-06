«Sense memòria no hi ha democràcia»: tothom a omplir els carrers de Palma aquest diumenge per a defensar la dignitat i la memòria

Tothom a omplir els carrers de Palma. La Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat una concentració per aquest diumenge, dia 2 de juny, a les 19.00 hores, al parc de les Estacions de Palma, en defensa de la Llei de Memòria Democràtica, davant l'anunci de PP i VOX de voler derogar-la (VOX ja ha registrat en el Parlament una Proposició No de Llei que planteja la derogació d'aquesta llei) i «imposar un revisionisme històric i, una altra vegada, un relat franquista».



Durant la presentació de la protesta, que compta amb el suport de nombrosos col·lectius de la societat civil, Maria Antònia Oliver, presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, assegurà que cal defensar «els drets de les víctimes del franquisme i de tota la ciutadania» perquè, incidí, «sense memòria no hi ha democràcia».



En aquest sentit, Oliver va retreure a PP i VOX voler derogar una Llei que «atorga drets» i que, a més, «ningú ha posat en dubte». «La Llei de Memòria Democràtica és una llei de la qual ningú s'ha queixat, perquè no ha creat cap mena d'alarma social, i de la qual ningú ha demanat la seva derogació, a excepció de l'extrema dreta, raó per la qual», en la seva opinió, «el PP la vol derogar».



«No podem permetre que això, que ja ha succeït en altres comunitats autònomes, ocorri també a les Balears, perquè la derogació d'aquesta Llei atempta contra els drets humans, i no ho diem nosaltres, ho diu el relator de l'ONU, amb un informe duríssim contra les comunitats que ja ho han fet», afegí.



Per això, la presidenta de l'associació Memòria de Mallorca animà a la ciutadania a sortir als carrers aquest diumenge per a «demostrar» tant al PP com a VOX «la força que tenim, per a defensar els valors i drets d'una societat democràtica». I és que, segons Oliver, «no podem consentir que es derogui la Llei de Memòria, ja basta, estem cansats i hem de dir un 'sí' molt gran a la Democràcia, a la memòria i a la dignitat, perquè també ens la volen llevar».