Concentració a Palma per a exigir un alto el foc a Gaza i acabar amb la venda d'armes a Israel

Desenes d'activistes, simpatitzants i ciutadans es van concentrar aquest divendres al Parc de les Estacions de Palma per a demanar «un alto el foc immediat» a Gaza així com «la fi de la venda d'armes a Israel» en un acte convocat per Amnistia Internacional Illes Balears. La concentració, en la qual hi va participar Tambors per la Pau amb una batucada, va concloure amb la lectura d'un manifest.



Segons ha explicat l'organització, «des que el passat 7 d'octubre de 2023, Hamàs i altres grups armats palestins de la Franja de Gaza ocupada ataquessin per sorpresa a Israel llançant coets, duent a terme execucions sumàries i segrestant més de 200 persones l'escala de l'horror no va fer més que començar». «La resposta de les autoritats israelianes a aquests atroços crims va ser un atac bombardejant la Franja de Gaza, després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, declarés oficialment que Israel es trobava en guerra», han dit.



Amnistia Internacional ha investigat en profunditat 16 atacs aeris israelians i ha «trobat indicis de crims de guerra» comesos per les forces israelianes, entre ells atacs directes contra la població civil o atacs indiscriminats, així com altres atacs il·legítims i càstigs col·lectius infligits a la població civil. L'organització recorda a Israel «que ha de complir l'ordre de la Cort Internacional de Justícia que demana que es parin de manera immediata els atacs en Rafah».



Davant aquesta crisi, l'organització ha convocat aquesta concentració a la qual han acudit activistes, socis i membres d'associacions de la societat civil «per a denunciar la situació de Gaza i exigir un alto el foc i fi de la venda d'armes».



«Estem sent testimonis de l'horror a una escala inimaginable i es continuen cometent de manera incessant violacions greus del dret internacional humanitari. Els crims de guerra i de lesa humanitat són generalitzats», ha explicat Francisco Palacios, president d'Amnistia Internacional Illes Balears durant l'acte.



L'organització considera que un alto el foc durador i acatat per totes les parts podria «alleujar el sofriment a Gaza, posar fi als atacs il·legals, ajudar a garantir l'alliberament d'ostatges i permetre que les agències d'ajuda humanitària facin arribar a la Franja combustible, aliments, aigua i subministraments mèdics». L'acte ha conclòs amb la lectura d'un manifest en el qual Amnistia Internacional ha reclamat:



• Instar a totes les parts a adoptar de manera immediata un alto el foc prolongat, acatat i respectat per totes les parts del conflicte, que permeti protegir la població civil.



• Instar l'estat d'Israel a posar fi als atacs il·legítims, inclosos atacs indiscriminats i atacs directes contra persones i béns civils, aixecar el setge imposat sobre Gaza i garantir l'accés d'ajuda humanitària.



• Exigir a Hamàs i altres grups armats palestins l'alliberament immediat de totes les persones civils segrestades.



• Instar el Govern d'Espanya a actuar per a prevenir el genocidi; a secundar inequívocament i incondicionalment tots els mecanismes de rendició de comptes existents a nivell internacional; a mantenir el finançament a l'Agència de l'ONU per a la Població Refugiada Palestina (UNRWA), a convertir la suspensió de les exportacions d'armes espanyoles a Israel en permanent i promoure, en el si de la UE i de l'ONU, un embargament d'armes integral a totes les parts del conflicte.