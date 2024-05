Arriba el gran dia de la manifestació contra la massificació turística: «Mallorca no es ven»

El col·lectiu Banc del Temps de Sencelles de Mallorca ha convocat una manifestació contra la massificació turística sota el lema 'Mallorca es ven'. La protesta s'ha convocat per a aquest dissabte, 25 de maig, a les 19.00 hores, amb la intenció de discórrer entre el Parc de ses Estacions i la plaça d'Espanya.



Banc del Temps de Sencelles és un col·lectiu que en les últimes setmanes ha protagonitzat accions per a visibilitzar els impactes de la indústria turística especialment en el mercat de l'habitatge.



La mobilització insta la ciutadania a dir «basta a la massificació turística, a la destrucció del territori, a la desprotecció de les persones que viuen a les Balears». Demanen, igualment, responsabilitats a les institucions perquè Mallorca «no acabi convertida en un resort de luxe».



La convocatòria de la marxa coincideix amb la primera reunió de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat, presidida aquest dimecres per la presidenta del Govern, Marga Prohens.



La presidenta va reivindicar que el document que sorgeixi d'aquesta iniciativa sigui el full de ruta que permeti «la transformació del model turístic» pensant en el resident i en la ciutadania i des de «la triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental».



Prohens no va avançar encara les mesures concretes que el Govern posarà sobre la taula, encara que sí que va avançar quins seran els objectius del pacte que va resumir en «invertir en diversificació, promoure incentius polítics contra la saturació, preservar els sistemes naturals, millorar la coordinació entre administracions, adequar les decisions a la capacitat del destí, orientar la promoció i desenvolupes sistemes fiables d'indicadors».



Al mateix temps, la manifestació s'ha convocat poques setmanes després de les que, també contra el model en turístic, s'han celebrat a les Illes Canàries.