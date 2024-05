Mallorca per Palestina planta centenars de banderes palestines a la platja de Palma per a reclamar el final del «genocidi implacable»

Mallorca per Palestina ha dut a terme aquest dissabte una plantada de banderes palestines a la platja palmesana de Can Pere Antoni de Palma per a reivindicar «sancions a Israel i investigar crims de guerra a Gaza».



Al matí, els activistes han romàs durant dues hores en una zona de la sorra en la qual han col·locat centenars de banderes i pancartes, cridant l'atenció dels turistes. A més s'ha instal·lat una carpa amb una taula informativa en la qual s'han repartit xapes i fulls informatius reclamant «acció contra el genocidi».



Segons han indicat des de Mallorca per Palestina, la jornada ha estat tranquil·la i sense incidents. A l'acte s'ha llegit un manifest denunciant el «genocidi implacable» a Gaza i la «complicitat» i «escandalosa doble moral» de la Unió Europea amb la Nakba. A les portes de les eleccions europees, els activistes han interpel·lat a «tots els polítics i candidats» perquè apliquin «canvis transformadors» i no «promeses buides».



En aquesta línia, el manifest reclama un alto el foc «immediat i permanent» i permetre l'entrada «incondicional» d'ajuda a Gaza. Els participants en l'acte també han exigit a Europa sancions «polítiques, econòmiques, diplomàtiques i altres contramesures lícites, en particular un embargament militar integral bidireccional», així com la cancel·lació dels acords de lliure comerç i de cooperació i acords energètics i prohibir «les mercaderies de les empreses implicades en les empreses de colònies d'Israel».



Els participants també demanden que els països europeus s'assegurin que les entitats i institucions corporatives domiciliades en el seu territori «deixin de donar suport al genocidi d'Israel i altres crims de dret internacional, inclosos l'apartheid i els assentaments colonials, responsabilitzant-los de qualsevol complicitat».



D'altra banda, animen a pressionar «perquè avanci ràpidament la recerca a tots els crims de guerra, crims en contra humanitat i actes de genocidi comesos contra el poble palestí, i per a emetre immediatament ordres de detenció per als casos presentats davant el Tribunal des de 2014».



Finalment, el manifest de Mallorca per Palestina demana als països europeus donar suport a la denúncia presentada per Sud-àfrica contra Israel per genocidi davant el Tribunal Internacional de Justícia.