L’OCB demana als tribunals la suspensió cautelar del pla de segregació lingüística

L’Obra Cultural Balear interposa un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra la Resolució del conseller d’Educació i Universitats, de 19 d’abril de 2024, per la qual s’aprova el Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per a centres educatius sostinguts amb fons públics d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears a partir del curs 2024-2025. En aquest escrit, l’entitat demana la suspensió del Pla Pilot per considerar-lo nociu, il·legal i no equitatiu, i per tal que no entri en vigor fins que es resolgui el plet, petició a la qual el Tribunal Superior haurà de respondre en els pròxims dies o setmanes.

L’OCB manifesta que la suspensió del Pla de segregació lingüística és una mesura necessària per evitar que el recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat perdi la seva finalitat legítima, ja que l’aplicació del Pla Vera durant el temps que duri el procés podria provocar perjudicis irreversibles en el sistema educatiu balear, pel fet que, entre d’altres, es materialitzarà un efecte segregador.

En declaracions del president de l’OCB, Antoni Llabrés, l’aplicació d’aquest Pla suposaria, per primera vegada en la història, la separació dels alumnes per raó de llengua sense cap criteri pedagògic que ho justifiqui, una segregació que està clarament prohibida per la Llei de normalització lingüística i la Llei d’educació de les Illes Balears, i que posaria en risc la convivència i la cohesió social de la comunitat educativa. Derivat de l’efecte segregador del Pla, l’OCB considera que la separació podria crear subgrups lingüístics, afectar el rendiment escolar i beneficiar només els grups classe i els centres que finalment obtinguin els recursos addicionals permesos (més materials, més professors) promesos per la Conselleria d’Educació.

L’entitat afirma que el Pla és incompatible amb el model educatiu vigent de la nostra comunitat autònoma, denominat de «conjunció lingüística» o «bilingüisme integral», reiteradament avalat pel Tribunal Constitucional i els tribunals ordinaris. Els encarregats de decidir les regles que determinen la llengua en què s’imparteixen les diverses matèries són els poders públics. Les famílies participen en el procés d’elaboració dels projectes lingüístics, però no tenen una facultat d’elecció de llengua, que només està legalment reconeguda, de forma limitada, en el denominat primer ensenyament.

L’OCB també alerta que el Pla Vera vulnera el Decret de Mínims amb relació a les matèries que s’han d’impartir en llengua catalana, i que el fet d’aplicar-lo suposaria una interferència en l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, a causa de l’onada de modificacions precipitades dels projectes lingüístics de centre que pretén la Conselleria.

L’entitat també manifesta que es tracta d’un pla no equitatiu, ja que la dotació addicional de recursos prevista està pensada només per a aquells centres que ja disposin d’espais i mitjans adients, és a dir, d’aquells que puguin organitzar una doble línia educativa en català i castellà.

Per a l’OCB, en cap cas es tracta d’un pla per millorar les competències educatives de tots els alumnes de les Illes Balears, sinó que es tracta d’un pla que crearà desigualtats i falta d’equitat, situacions que es volen evitar amb la petició de suspensió.

L’OCB recorda que la comunitat educativa en conjunt i el Consell d’Educació de les Illes Balears s’han manifestat en un sentit coincident amb el de l’entitat.