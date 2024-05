La UIB permet l'acampada en favor de Palestina

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha proposat una sèrie de mesures per garantir que la mobilització de la comunitat universitària a favor de la pau a Palestina es desenvolupi sense interferir en la vida acadèmica de la universitat.

La UIB, que té entre els seus valors fonamentals «els drets humans, el respecte, la tolerància, la igualtat, la dignitat, l'accessibilitat, la justícia, la salut, la pau, la inclusió i la llibertat d'expressió», no és aliena al malestar per la tragèdia a Gaza. Aquest malestar s'ha manifestat amb mobilitzacions universitàries arreu del món, incloent-hi una acampada al campus de la UIB per reclamar un alto el foc immediat i permanent a Gaza.

El Consell de Direcció de la UIB comparteix la "profunda tristor" pels greus esdeveniments que s'estan produint a la Franja de Gaza i ha reafirmat el seu compromís amb la pau, la convivència i la justícia, així com amb la defensa del dret internacional humanitari. Avui mateix, la UIB s'ha adherit al manifest de CRUE Universitats Espanyoles amb motiu del Dia Internacional de la Convivència en Pau.

Aquest manifest destaca que "les nostres universitats han de ser fars d'esperança en la construcció d'un món millor". El Consell de Direcció de la UIB subscriu aquesta idea i defensa que les universitats han de ser institucions obertes al diàleg, al debat i a la confrontació democràtica d'idees.

Per aquest motiu, el Consell de Direcció ha decidit permetre l'acampada de membres de la comunitat universitària dins el recinte del campus, sempre que es dugui a terme respectant els principis i valors democràtics i els drets humans que guien l'activitat universitària.

Aquest dijous, membres del Consell de Direcció s'han reunit amb els representants de la mobilització per traslladar-los diverses propostes amb l'objectiu d'assegurar la seguretat, la neteja i la convivència:

1. L'acampada es permetrà en una zona exterior del campus. No es podrà acampar a l'interior dels edificis ni dificultar els accessos.

2. S'han instal·lat WC portàtils i s'habilitaran punts de recollida de residus, punts d'aigua i punts de llum.

3. No es podrà interferir en el desenvolupament normal de l'activitat acadèmica ni posar en perill la seguretat i la integritat de les persones i les instal·lacions. No es permetrà fer foc.

4. No es podrà promoure cap missatge d'odi ni d'incitació a la violència.

El Consell de Direcció fa una crida a la responsabilitat de tots els participants en la mobilització per garantir que l'exercici del dret a la protesta es realitzi de manera pacífica i respectuosa, rebutjant qualsevol forma de discriminació, odi o violència per assegurar la convivència universitària en tot moment.