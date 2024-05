El Consell de Mallorca anuncia que reduirà el sostre de places turístiques de l’illa a 412.000

El Consell de Mallorca reduirà el sostre de places turístiques actual en un 4,2 %. Concretament, passarà de les 430.000 actuals a 412.000 en total, de les quals devers 308.000 pertanyen al sector hoteler i les 104.000 restants al lloguer vacacional. Així ho ha anunciat aquest divendres en roda de premsa el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, qui ha comparegut acompanyat del conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez Díaz.

Durant la seva intervenció, Galmés ha reconegut que «un dels desafiaments principals a gestionar a Mallorca són els fluxos turístics», per la qual cosa ha advocat per adoptar «mesures valentes» per a evitar «posar en risc la convivència entre residents i turistes». Per això, assegura que serà «la primera vegada en la història que s’adopta la decisió de reduir el sostre màxim de places turístiques». A més, «després de vuit anys de pacte d’esquerres amb un creixement desmesurat en nombre de places, hem d’apostar per la contenció», ha assegurat.

En aquesta línia, el president ha anunciat que s’emprendrà també una modificació del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT), «la qual cosa permetrà que l’illa continuï essent competitiva mantenint la clau en la productivitat de la seva oferta».

Finalment, tant Galmés com Rodríguez han remarcat que, alhora, es continuarà «protegint i garantint la seguretat jurídica de tota l’oferta legal al sector turístic, la qual cosa implica també lluitar contra l’oferta il·legal, sigui del tipus que sigui i operi al sector que operi».