Ciència per a Tothom omplirà la UIB amb la participació de més de 5.400 escolars

El campus de la Universitat de les Illes Balears s’omplirà d’experiments de ciència i tecnologia els dies 9, 10 i 11 de maig per donar la benvinguda a més de 5.400 alumnes de primària (1.995) i de secundària (3.498) de 80 centres educatius que participaran a Ciència per a Tothom, que enguany arriba a l'onzena edició.

Aquest esdeveniment és la cita més important en l’àmbit de la divulgació científica a les Illes Balears, i neix de la inquietud dels professors de la UIB per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves.

Participació del públic en general

Ciència per a Tothom també té les portes obertes per rebre les famílies i el públic en general interessat per la ciència. Tothom que ho vulgui podrà participar en les activitats d’aquesta iniciativa el divendres horabaixa, de les 16.30 a les 19.30 hores, i el dissabte, de les 10 a les 14 hores. Totes les activitats són de franc i no és necessari apuntar-s'hi.

Programa d’activitats

Per a aquests tres dies s’han organitzat 87 activitats. Són experiments de ciència relacionats amb diferents àmbits del coneixement. S’han dissenyat en tots els casos activitats orientades als diversos nivells educatius. Les demostracions seran a càrrec de devers 500 estudiants universitaris i 95 professors de la UIB que participen a Ciència per a Tothom de manera voluntària.

En aquesta edició, els participants podran fer activitats com ara:

Invasapp: una aplicació de ciència ciutadana per controlar les espècies d'insectes invasors

Erosió del sòl

Guitarra deconstruïda

Futbolí òptic

Ferrofluids

Experiència INCIBe

Filosof-IA

Pot un ordinador jugar a un videojoc? Com funciona la intel·ligència artificial

Mirem matemàticament per dalt, per baix i pels costats

Ciberseguretat

L’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE) serà a Ciència per a Tothom amb l’activitat Experiència INCIBE, en la qual es faran accions de sensibilització, conscienciació i capacitació en matèria de ciberseguretat a través d'activitats divertides.

Concurs de vídeos divulgatius

Un grup d’estudiants de 3r d’ESO de l’IES Emili Darder (Palma) participarà amb un estand propi a Ciència per a Tothom i explicarà als alumnes visitants l’experiment que ha resultat guanyador del VI Concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco José García Palmer.