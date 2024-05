Identificades per primera vegada a Eivissa les restes de tres víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista

Les diferents anàlisis de les restes localitzades a les fosses del cementeri de Ses Figueretes a Eivissa durant les intervencions dutes a terme pels equips tècnics d’Aranzadi i d’ATICS, emmarcades en el II i III Pla de Fosses, han permès la identificació de tres noves víctimes, les primeres que s’identifiquen a l’illa d’Eivissa. Es tracta de Mariano Castelló Castelló, Bartolomé Costa Serra i Josep Vidal Ramon. Pel que fa a la identificació de les restes exhumades al cementeri de Sant Francesc a Formentera en les actuacions emmarcades en el IV Pla de Fosses, les anàlisis revelen que pertanyen a José Corvacho Sánchez.

Mariano Castelló Castelló ( Formentera 1869 – 1936)

Conegut com a Mariano de s’Hereu. Era pescador de professió i va ser afusellat a la ciutat d’Eivissa dia 17 de novembre de 1936 a l’edat de seixanta-set anys. Les seves restes van ser recuperades a la campanya arqueològica de 2022, dins del III Pla de Fosses, dut a terme per Aranzadi. La identificació va ser possible gràcies a les mostres donades d’un fill i un net de la víctima. Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc (Vitòria-Gasteiz), la identificació de Mariano Castelló Castelló s’ha realitzat a través de restes òssies d’un crani que ha estat comparada amb una mostra d’ADN de dos familiars directes, donant com a resultat una identificació positiva.

Bartolomé Costa Serra (Sant Rafel, 1873 – 1936)

Conegut com a Bartomeu Miquel, de Sant Rafel. Era picapedrer i va morir afusellat dia 18 de novembre de 1936 als seixanta-tres anys deixant vídua a Catalina Torres Riera, de Can Mosson, i nou fills. Les seves restes foren exhumades en les actuacions dutes a terme durant el III Pla de Fosses, el 2022. La identificació va ser possible gràcies a les mostres donades per diversos nets i netes de la víctima. Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc (Vitòria-Gasteiz), la identificació de Bartolomé Costa Serra s’ha realitzat a través de les restes d’un crani que han estat comparades amb una mostra d’ADN de diversos familiars directes, donant com a resultat una identificació positiva.

Josep Vidal Ramon (Sant Vicent de sa Cala, 1884 – 1936)

De malnom en Pep d’en Rei, va néixer el 21 de desembre de 1884 a Sant Vicent de sa Cala (Eivissa). Durant la seva vida va viatjar per Algèria, Marsella i Sud-àfrica. Es va casar amb Maria Marí Marí amb qui va tenir una filla i tres fills. Amb la seva família va residir a Barcelona i a sa Cala. El 22 d’octubre de 1936 va ser afusellat, als cinquanta-dos anys, per ser un republicà significat a sa Cala i la seva família va haver de partir a Mallorca. Les seves restes foren exhumades en les actuacions dutes a terme durant el II Pla de Fosses l’any 2020 per ATICS SL. La identificació va ser possible gràcies a les mostres donades per un fill de la víctima. Segons l’informe d’identificació biològica realitzat conjuntament pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc, el Laboratori d’ADN Antic i Modern i d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i el laboratori GENOMICS de la Universitat Pompeu Fabra. La identificació de Josep Vidal Ramon s’ha realitzat a través de les restes d’un crani que ha estat comparat amb una mostra d’ADN d’una familiar directa, donant com a resultat una identificació positiva.

Les excavacions fetes al cementeri de Ses Figueretes pel Govern de les Illes Balears han permès recuperar les restes d’un mínim de tretze víctimes de les quals tres ja han estat identificades. Mai s’havia identificat cap víctima a l’illa Eivissa.

José Corvacho Sánchez (Badajoz, 1899 – 1942)

Era natural del Valle de la Serena, a Badajoz. Era casat amb Emiliana Méndez amb qui va tenir tres fills i una filla. Amb la seva família residia a Almendralejo on era pagès de professió i militant del partit socialista. Va morir al Penal de Formentera dia 25 d’abril de 1942, als quaranta-tres anys a causa de caquèxia (desnutrició) fruit de la tuberculosi pulmonar que patia segons la certificació metge. Les seves restes foren exhumades els passats mesos de novembre i desembre durant les actuacions dutes a terme per Aranzadi i ATICS al cementeri de Sant Francesc emmarcades en el IV Pla de Fosses. Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc, el Laboratori d’ADN Antic i Modern i d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i el laboratori GENOMICS de la Universitat Pompeu Fabra, la identificació de José Corvacho Sánchez s’ha realitzat gràcies a la mostra donada el 2022 per una filla seva, donant com a resultat una identificació positiva.

En total s’han exhumat a Formentera durant el IV Pla de Fosses 26 restes. De les quals, de moment, només les de José Corvacho Sánchez han estat identificades. L’equip tècnic i el Govern estén treballant a la recerca de noves famílies del País Valencià, Múrcia i Canàries.

Fins avui, a les Illes Balears s’han identificat 57 víctimes de la repressió franquista, gràcies a les anàlisis d’ADN i a la realització d’estudis antropològics.