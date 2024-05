Quatre homes s'enfronten a 240 anys de presó per violar en grup una menor a Palma

La Secció Segona de l'Audiència Provincial celebra entre dilluns i divendres (10.00 hores) el judici contra quatre homes per violar en grup una menor en un domicili de Palma el 2016.

Els acusats s'asseuen aquest dilluns a la banqueta després que el mes d'octubre passat les parts no arribessin a un acord que permetés evitar el judici. La Fiscalia demana penes que sumen 240 anys de presó.

Cal recordar que l'octubre del 2021 el Palau de Justícia ja va acollir una primera vista que va acabar sense acord, en un ambient tens per l'assistència de nombrosos familiars esperant a les portes del Tribunal.

El judici s'havia assenyalat inicialment per al gener del 2022 i posteriorment es va postergar al novembre. Arribada la data es va haver de suspendre per renunciar un dels acusats al seu advocat per un possible conflicte d'interessos del lletrat.

Aleshores, es va tornar a citar les parts per a finals de setembre de 2023, però es va ajornar per la possibilitat de tancar un acord de conformitat, que implicaria que els acusats reconeguessin els fets i pactessin penes més baixes amb la Fiscalia. Aquesta possibilitat va tornar a ser descartada.

240 anys de presó

La pena que demana la Fiscalia és tan elevada en considerar cada processat autor d'un delicte d'agressió sexual i cooperador necessari en la participació de tres més, perquè es tracta d'una violació múltiple de manera simultània.

En concret, el Ministeri Públic demana per a cadascun 15 anys per les seves respectives agressions i 45 més per col·laborar en les accions dels altres tres. A més, un s'enfronta a set anys més de presó per delicte d'afavoriment de la prostitució, ja que va oferir vendre la víctima per 1.000 euros per a prostituir-la.

Els fets es remunten al gener del 2016. Segons l'escrit del fiscal, varen tenir lloc al domicili d'un dels processats, a Palma. El Ministeri Públic sosté que els homes varen entrar amb la víctima en una habitació, forçant la porta amb un pal, i li varen dir que havia de mantenir relacions sexuals amb tots.

Seguint amb el relat de l'acusació, l'al·lota s'hi va negar, però va acabar sent violada davant la impossibilitat de defensar-se.

La Fiscalia recull que la víctima, que tenia menys de 16 anys en el moment dels fets, va quedar en estat de xoc després de la violació múltiple i que com a conseqüència dels fets ha rebut tractament psicològic.

L'acusació pública aprecia una agreujant de tracte vexatori i actuació conjunta de diverses persones.

A més de la pena de presó, la Fiscalia sol·licita ordres d'allunyament a favor de la víctima i una mesura de llibertat vigilada per als acusats per temps de deu anys, un cop surtin de presó.