L'ASM exigeix a Pedro Sánchez que desautoritzi el títol de 'reial' a l''Acadèmi de sa llengo Baléà'

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha exigit aquest dissabte al govern de Pedro Sánchez que desautoritzi la concessió del títol de 'reial' a l''Acadèmi de sa llengo Baléà' per part del rei d'Espanya, Felipe VI de Borbón. «Atès que aquest títol és un atac en tota regla a l'Estatut d'Autonomia de les Balears, i a la unitat de la llengua catalana que s'hi estableix, el govern espanyol no pot quedar-ne al marge ni fer el sord», ha dit l'entitat.



L'ASM recorda que l'Estatut d'Autonomia assigna a la Universitat de les Illes Balears el rang d'institució consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana; que un reial decret espanyol de 1976, signat pel pare del borbó actual, reconeix oficialment a l'Institut d'Estudis Catalans l'àmbit d'actuació a totes les terres de llengua i cultura catalanes, i que «ambdues institucions han manifestat un rebuig frontal a aquesta concessió aberrant, que segueix la màxima colonial del divideix i venceràs».



«Exigim una resposta oficial immediata per part del 'Gobierno' d'Espanya. En cas de mantenir el silenci, entendrem que avala l'atac del rei espanyol contra la llengua pròpia de Mallorca i els Països Catalans, per allò de que qui calla, atorga», ha sentenciat l'ASM.