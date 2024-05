Les tres flames recorren Mallorca en el tercer dia de Correllengua Interilles

El Correllengua Interilles 2024 ha començat aquest primer de maig amb èxit. Tots els relleus s'han cobert amb més d'una persona i els més propers a les poblacions, amb desenes de corredors.

El sus s'ha fet, per una banda, amb la Flama 1 al Far de La Mola de Formentera on desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa.

De l'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música. La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per a rebre el Correllengua. L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua Interilles ha arribat a l'illa de Mallorca i a la d'Eivissa. La Flama 2 ha arribat a Alcúdia des de Menorca, en llaüt, i ha començat a fer el recorregut que durarà fins diumenge. Des d'Alcúdia, passant per Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Ariany, Petra, Sant Joan i Montuïri, va arribar a Algaida on va dormir.

Divendres, tercer dia de Correllengua, s'ha reprès el recorregut de la Flama 2, que ha sortit d'Artà i es dirigeix cap a Capdepera.

🧵Fil per seguir en directe el recorregut de la flama 2 Artà - Santanyí.



Els corredors més petits l’han duita fins a la sortida del poble, on ara l’agafen els corredors que l’acostaran a Capdepera. pic.twitter.com/QduW0OFGr1 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Capdepera ha rebut la Flama 2 amb la plaça ben plena.

Quin goig Capdepera i quina plaça més plena!



El #Correllengua2024 com a fet intergeneracional🥰🥰 pic.twitter.com/jonDbREOee — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Els glosadors Mateu Xurí i Maribel Servera han dedicat unes gloses al Correllengua 2024.

Us deixam amb en Mateu Xurí i na Maribel Servera @Glosadors



En Mateu Xurí ha dedicat una glosa a la taula de Joves que recorr els pobles d’aquest #Correllengua2024🫣🤠 pic.twitter.com/kvC9gTFhYn — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

El Correllengua arriba a Son Servera.

A Son Servera ja s’ha llegit el manifest amb aquests al·lots tan animats.



Al #Correllengua2024 també hi participen les televisions locals, que vertebren el país, com @TVServerina. Gràcies a vosaltres, també🥰 pic.twitter.com/dqPr5eXH45 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La pagesia, amb el #Correllengua2024!! Visca la terra!



Ja arribam a Sant Llorenç pic.twitter.com/nzeTcbIDSf — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama ha arribat a la plaça de Sant Llorenç de la mà de l’amo en Pedro, de 101, i després de madò Joana, de 103. pic.twitter.com/HxUItB71UG — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Els corredors manacorins ja són de camí. Què trobau de l’escut de Manacor?🫢 pic.twitter.com/20xSMkbd7W — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Ara, la Flama 2 parteix cap a Felanitx.

La flama ja ha passat per la capital del llevant i ara es dirigeix cap a Felanitx. Cosseros i no cosseros, estau preparats? pic.twitter.com/EH1MFIdrEE — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Ja arribam a Felanitx🫢 pic.twitter.com/FGNdxdj772 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Total, Felanitx. Per cert, com han dit els felanitxers, diumenge ens veim a la Plaça Major de Palma! 🥰 pic.twitter.com/C0ewWaXZco — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

I des de Felanitx, el Correllengua arriba a Santanyí.

La flama ja és a Santanyí, contagiant alegria i donant força a la llengua catalana. 🫂🫶 pic.twitter.com/xZhGC0dPF2 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Finalment, a Santanyí, el poeta Antoni Vidal Ferrando ha llegit el manifest.

El poeta Antoni Vidal-Ferrando📕 ha llegit el manifest en aquest poble d’escriptors.



Demà tendrem els següents recorreguts:



- Flama 1: Bunyola - Sa Pobla

- Flama 2: Ses Salines - Vilafranca



«Visca el #Correllengua2024 i visca Mallorca!» pic.twitter.com/6UjLqzADde — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Per la seva banda, la Flama 1, que ha arribat des d'Eivissa al port d'Andratx també s'ha posat en marxa aquest divendres.

🧵Fil per seguir en directe el recorregut de la flama 1, Port d'Andratx-Sóller!!

La flama ha arribat, des d'Eivissa, al Port d'Andratx⛵️🌊. pic.twitter.com/SpGf1E0syq — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama va cap Andratx a bon ritme!! pic.twitter.com/WE7n7pjlnT — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama ha arribat a Andratx!! pic.twitter.com/G8swWnUawZ — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La Flama 1 es dirigeix cap a Calvià.

Els ciclistes de Calvià entren al poble amb la flama!! pic.twitter.com/rDkj7Z8ex4 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Quina rebuda més xalesta a Calvià!!! pic.twitter.com/SaTFjfgiG3 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

De Calvià, rodant, cap a Galilea.

La flama va rodant cap a Galilea!! pic.twitter.com/xb1DmfzbAf — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

I arriba a Puigpunyent.

La flama arriba a Puigpunyent!!💚 pic.twitter.com/Yz185i3OnY — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Partim de Puigpunyent!! pic.twitter.com/4RqzwKYzRB — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Esporles, estem a tocar!!! pic.twitter.com/afzZmlHj4Z — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Moltes gràcies, Esporles!! pic.twitter.com/7Xp8OLNPVf — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Des d'Esporles parteix la Flama 1 cap a Valldemossa.

La flama parteix d’Esporles!!🔥💚 pic.twitter.com/Y0mrypNdsl — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Valldemossa, esteu a punt?? pic.twitter.com/kuc8lxiVRP — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama ha arribat a Valldemossa!!💚 pic.twitter.com/TcyuHS3UYG — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La Flama 1 es posa en marxa cap a Deià.

La flama parteix de Valldemossa!!🔥 pic.twitter.com/t3Tfw9idwH — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama passa de mà amb mà i va cap a Deià!!🔥🚴‍♀️ pic.twitter.com/RGGepqZg5J — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

La flama ha tingut una rebuda ben animada a Deià!!💚 pic.twitter.com/8mB3P7ggK7 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Finalment, el Correllengua amb la Flama 1 arriba a Deià.

La flama ha arribat a Sóller!!💚🔥 pic.twitter.com/YhdSCUDC76 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Quina bona rebuda de la flama!!

Ens veurem demà, les flames no aturen!!💚 pic.twitter.com/vLfPtySuIg — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 3, 2024

Cal recordar que la Flama 3 ha passat aquest divendres els instituts de Palma. Les flames 1 i 2 continuen aquest dissabte i diumenge els seus recorreguts per l'illa.