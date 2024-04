ARCA demana el manteniment de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics

L'associació per la defensa del patrimoni de Mallorca ARCA ha demanat que no es derogui la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

ARCA remarca que sempre ha mantengut el seu suport a la Llei de Memòria, «tot i que hem discrepat fermament de la seva aplicació, especialment en allò que fa referència a l'elaboració d’un cens de símbols amb notables errades i que perseguia no tant l'eliminació d'homenatges injusts, sinó més aviat l'arrasament de determinats vestigis de la història, vestigis per als quals ARCA sempre va considerar més adient la seva contextualització».

De fet, ARCA ha estat crítica amb l’aplicació d'aquesta Llei durant la pasada legislatura a causa del que consideren com a «destrucció de monuments». Tot i amb això, ARCA demana la no derogació de la Llei i «una aplicació objectiva que respongui a l’esperit de justícia, homenatge a les víctimes i anàlisi històrica que reculli alhora veritat i reparació». Des d'aquesta perspectiva, ARCA considera que «no es pot actuar com si la Dictadura i la repressió no haguessin succeït o siguin objecte d'interpretacions subjectives i/o interessades».

«Hem estat crítics amb el contingut i l’aplicació de la Llei envers determinats elements inclosos al cens de símbols durant la passada legislatura, sempre des d'una perspectiva històrica i de protecció del patrimoni. D'aquesta manera hem contribuït a salvar el monument de sa Feixina, un element arquitectònic que, l’any 2010 i per decisió unànime de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma (PSOE, PP, Esquerra Unida, PSM, UM i Verds), votaren a favor de la seva resignificació, tot eliminant els símbols relatius a la dictadura i el règim franquistes. Posteriorment, per desgràcia, aquest consens es va rompre i determinats partits demanaren la seva demolició, que finalment fou denegada pels tribunals en considerar que l'esmentat monument constituïa un bé integrant del Patrimoni històric de les Illes Balears i que s’havia contextualitzat», han assenyalat.

Finalment, ARCA fa una crida al «consens» i al manteniment de la Llei, «en benefici de la convivència i la reparació i la justícia necessàries». «El consens de l'època en què es va contextualitzar el monument de sa Feixina l’any 2010 ha de ser el sentiment i el criteri que moguin l’aplicació de la Llei de memòria històrica balear, la qual, al nostre criteri, s’hauria de mantenir i rectificar únicamente en aquelles qüestions, com ara la de l'esmentat cens, que han demostrat ser font de conflictes innecessaris amb relació a determinats elements que s'hi inclouen. Abolir la Llei, en tot cas, seria una passa enrere incomprensible i injustificada», han conclòs.