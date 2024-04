Ratificat l’acord sobre equiparació de permisos i llicències del personal docent laboral de l’ensenyament no universitari

El Consell de Govern ha ratificat l’Acord entre la Conselleria d’Educació i Universitats i el Comitè d’Empresa del Professorat de Religió sobre equiparació de permisos i llicències i ha decidit estendre els efectes de l’Acord esmentat a la resta del personal docent laboral de l’ensenyament no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Conselleria arribà a un Acord amb els representants del personal docent l’any 2015 però aquest Acord no va ser ratificat pel Consell de Govern. La Conselleria d’Educació i Universitats ha duit al Consell de Govern el nou Acord amb el Comitè d’Empresa del passat 4 de març de 2024, i que preveu l’equiparació de permisos i llicències del personal docent laboral amb el personal funcionari, perquè tengui cobertura legal.

El personal docent de l’ensenyament públic no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està format per personal funcionari i per personal laboral. El personal laboral el conformen els professors de religió, els professors especialistes, els professors experts del sector productiu i els assessors del British Council.

En el termini d’un mes des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquest Acord, la Conselleria d’Educació i Universitats ha d’adaptar i actualitzar la informació dels permisos i llicències en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats; habilitar el GESTIB perquè el professorat de religió pugui sol·licitar-ne els permisos i llicències i equiparar l’òrgan de tramitació i concessió dels permisos i les llicències.

També es constituirà una comissió paritària per aclarir els dubtes que sorgeixin en la interpretació i en l’aplicació d’aquest Acord, formada per les persones designades per la Conselleria d’Educació i Universitats i per les persones designades pels representants sindicals del professorat de religió, d’entre les persones que integren el Comitè d’Empresa.