L'STEI demana que el calendari escolar de 0-3 anys s'equipari amb la resta d'etapes educatives

El sindicat STEI ha demanat aquest divendres que el calendari escolar de 0-3 anys s'equipari amb la resta d'etapes educatives.

L'organització sindical ha traslladat aquesta reclamació després que aquest dijous s'informàs del calendari escolar del pròxim curs, que, en termes generals, començarà l'11 de setembre i acabarà el 20 de juny.

En un comunicat, l'STEI ha assenyalat que des del moment en què aquesta etapa es considera educativa, el seu calendari escolar hauria d'anar lligat a les altres.

En el redactat, segons el sindicat, queda molt diluït tant el començament com la finalització de les activitats lectives, sense determinar els dies i, per tant, deixant als titulars dels centres d'aquesta etapa la potestat de fer-ho. Al mateix temps, es determina que els professionals han de disposar d'un mínim de cinc dies hàbils per a organitzar el curs abans del començament de les activitats lectives.

Amb la proposta actual, es pot donar el cas que alguns treballadors d'aquests centres hagin de començar les seves activitats durant el mes d'agost, tradicionalment, considerat mes de vacances.