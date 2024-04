L'Autoritat Portuària celebrarà Sant Jordi exposant el patrimoni marítim de les Balears

L'Autoritat Portuària de les Balears (APB), a iniciativa del personal de l'Arxiu, participarà en la diada de Sant Jordi amb un estant davant la seva seu institucional, en la qual exposarà el patrimoni documental marítim de les Balears.

L'objectiu de l'organisme és posar a l'abast de tota la ciutadania el patrimoni documental bibliogràfic que atresora.

En la paradeta s'exposaran llibres físics de temàtica marítima editats per l'APB, però també repartiran els còmics 'Les portes de la mar', on s'explica la importància dels ports a les Illes, així com imatges dels fars de les Balears.

La novetat d'enguany és que totes aquelles persones que decideixin compartir a les xarxes socials fotografies o vídeos en el photocall de l'APB s'enduran un llibre de regal.

L'organisme portuari obsequiarà a tots els participants amb títols com 'A llum del far. Testimoni dels darrers farers balears', 'Els fars de sa Dragonera', 'Curiositats del Port de Palma' i 'Els grans ports de les Balears en el segle XXI'.

A més, tots aquells que visitin l'estant situat en el Moll Vell de Palma podran visualitzar, a través d'ulleres de realitat virtual, els cinc ports que gestiona l'organisme portuari (Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina).