El Parlament aprova impulsar protocols d'actuació i campanyes de prevenció d'agressions sexuals en els espais d'oci

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposició no de llei presentada per MÉS per Mallorca per l'impuls de protocols d'actuació i de campanyes de prevenció d'agressions sexuals en els espais d'oci centrades en el consentiment. La proposta dels ecosobiranistes demana implicar al Govern, els Consells Insulars, els ajuntaments, entitats organitzadores d'activitats d'oci i el sector de l'oci nocturn i hoteler per fer efectiu el dret de les dones a la seva llibertat sexual i a gaudir d'espais d'oci segurs i lliures.

«Les dones tenim dret a gaudir de la nostra llibertat sexual i d'espais d'oci lliures d'agressions sexuals», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. Carrió ha recordat que les institucions públiques tenen l'obligació de prevenir i actuar davant les agressions sexuals i que cal fer-ho posant en el centre el consentiment i enviant el missatge a qui agredeix o perpetua la impunitat que fins ara ha existit amb les agressions sexuals i amb la implicació de Govern, Consells Insulars, ajuntaments, entitats organitzadores d'activitats d'oci i el sector hoteler i de l'oci nocturn.

Per aquest motiu, la proposició no de llei de MÉS per Mallorca aprovada insta al Govern i als Consells Insulars a desenvolupar campanyes dirigides directament als agressors i la resta d'homes per destapar i rompre el pacte de silenci entre homes. «Una xarxa de complicitats que ajuda al fet que es mantenguin les agressions sexuals».

A més, la proposició dels ecosobiranistes insta al Govern de les Illes Balears a desenvolupar campanyes de conscienciació i protocols cap al teixit empresarial de l'oci nocturn i el sector hoteler i a establir una línia d'ajudes als ajuntaments perquè aquests puguin desenvolupar directament campanyes de conscienciació i protocols d'actuació amb empresaris i entitats organitzadores d'activitats d'oci, especialment d'oci nocturn.

D'altra banda, també, la proposició dels ecosobiranistes insta als Consells Insulars a assegurar els punts d'informació, prevenció i intervenció a totes les festes dels municipis de les Illes Balears, i al Govern i Consells a desenvolupar campanyes de prevenció centrant el missatge en el consentiment i a posar en marxa formació en prevenció i abordatge de les agressions sexuals als tècnics dels serveis socials i els departaments d'igualtat dels ajuntaments, així com a entitats del tercer sector, policies locals i altres agents socials.

Finalment, la proposició de MÉS per Mallorca aprovada insta al Govern a desenvolupar la normativa corresponent perquè les empreses de l'oci nocturn i els hotels comptin amb un protocol d'actuacions davant les agressions sexuals i a acompanyar aquesta normativa amb els recursos formatius necessaris.