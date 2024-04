El Consell de Mallorca avança cap a l'eliminació del carril Bus-VAO

El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, explicarà aquest dimecres els nous passos del Consell de Mallorca per aconseguir l'eliminació del carril Bus-VAO de l'autopista de l'aeroport.

Ho farà a les 11.30 hores acompanyat del director insular d'Infraestructures, Rafel Gelabert, a la sala d'actes de la Llar de la Joventut, a Palma.

Caldria recordar que la Direcció General de Trànsit (DGT) va avançar al Consell de Mallorca el desembre de 2023 la seva negativa a eliminar el citat carril, tot i que només es mantindria en determinades hores punta.

El gener de 2024, la decisió de mantenir el carril Bus-VAO es va publicar finalment al Boletín Oficial del Estado (BOE), tot i que sense fer cap menció a les suposades franges horàries que delimitarien, presumiblement, el seu ús.

En concret, es va establir, en l'apartat de carrils reservats per a la circulació de vehicles amb alta ocupació (VAO), que té tal consideració el carril esquerre de l'autovia Ma-19 entre els punts quilomètrics 2,6 i 6,5 en sentit decreixent, accés a Palma.

A partir d'aquesta decisió, el Consell va anunciar que presentaria un requisit previ a la DGT per revocar la resolució que mantenia el carril i que aquest es pogués eliminar de forma definitiva. A més, Rubio va recordar, en una roda de premsa, que aquest requisit suposava el pas previ a la interposició d'un recurs contenciós-administratiu.

Pocs dies després, el Consell va aprovar el tràmit per interposar el requisit, alhora que va lamentar la negativa del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a reunir-se amb el president de la institució insular, Llorenç Galmés, per debatre l'eliminació del carril.

Mesos després, ja a l'abril, el Consell es va pronunciar de nou sobre el tema davant els mitjans, en aquest cas per desmarcar-se de les franges horàries que es pretenien establir en el Bus-VAO al considerar que generaven "confusió i caos".

De la mateixa manera, van definir com "imprescindible" una reunió per avaluar aquesta proposta i, pel que fa al requisit presentat per la institució a la DGT, van lamentar que no havia estat contestat, per la qual cosa els serveis jurídics del Consell estaven estudiant la possibilitat d'interposar un recurs contenciós-administratiu per impugnar la resolució que manté el carril.