L'OCB exigeix que s'aclareixin els fets relacionats amb la discriminació lingüística a Son Espases i en responsabilitza el Govern

«El missatge que trasllada el Govern que la nostra llengua és prescindible a la sanitat pública és el brou de cultiu per actituds intolerables com aquesta» ha dit l'Obra Cultural Balear, en un posicionament a les seves xarxes, respecte dels fets denunciats per un ciutadà a través de dBalears.

L'OCB també exigeix que s'aclareixin els fets i s'apliquin les mesures disciplinàries oportunes.

Aquest dilluns, una persona que ha estat ingressada a l'hospital de Son Espases, ha explicat que un infermer li va canviar el canal de televisió que mirava i va substituir IB3 per TVE i quan el pacient el va queixar, l'infermer li va dir que parlàs en castellà: «habla en castellano que estamos en Espanya».