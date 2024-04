L'IBDona subvenciona la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere i la XXV Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, de la UIB

La Conselleria de Famílies i Afers Socials i l’Institut Balear de la Dona (IBDona) han subscrit aquest dilluns un conveni instrumental amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere l’any 2024 i per al desenvolupament de la XXV Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, que enguany du per títol 'Les violències sexuals i els nous contextos de les xarxes socials'. La subvenció atorgada a la UIB és d’una quantia de 60.000 euros, consistent en 40.000 euros per a la Càtedra i 20.000 per a la Universitat d’Estiu.

En la signatura del conveni, que ha tengut lloc a Son Lledó, hi han participat el rector de la UIB, Jaume Carot; la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i la directora de l’IBDona, Cati Salom.

La Càtedra i la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

Mitjançant el conveni, es garanteix l’activitat durant l’any 2024 de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB. Així, es podran mantenir activitats relacionades amb les polítiques d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere, la divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat mitjançant l’edició d’un número de la col·lecció 'Estudis de Violència de Gènere', el desenvolupament d’activitats de sensibilització per treballar la prevenció de les violències masclistes adreçades a tot l’alumnat de les Illes Balears i a la societat en general, i la convocatòria de provisió d'un lloc de treball a mitja jornada per garantir l’execució del conveni i donar suport en tots els aspectes que tenen a veure amb el desenvolupament dels continguts d’aquesta Càtedra.

Pel que fa a la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, el conveni garanteix que la UIB desenvoluparà aquesta activitat formativa i la inclourà en l’oferta global de cursos d’estiu de la Universitat. En l’edició de 2024, l’activitat inclourà conferències, taules rodones, tallers i un cinefòrum. Es farà de manera presencial a l’illa de Mallorca, si bé algunes activitats i tallers seran en línia.