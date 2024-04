La manca de proves en llengua catalana del departament de neurologia de Son Espases posa en perill els diagnòstics que es fan

L'Hospital públic de referència de les Illes Balears no disposa de proves en llengua catalana per a qüestions on la llengua és tan essencial que pot, fins i tot, induir a diagnòstics equivocats.

Per a diagnosticar alguns processos de pèrdua de memòria, de demència, d'alzheimer... els metges realitzen proves per a avaluar el deteriorament cognitiu o de la memòria i altres habilitats de raonament, i determinar així les capacitats funcionals i identificar canvis en la conducta.

Pacients del departament de Neurologia de Son Espases, han explicat a dBalears que el fet d'haver es proves en català els ha duit a certa confusió, ja que, en alguns casos, la realitat no era que no sabessin identificar el color determinat que els posaven al davant, sinó que tarden una mica més en cercar la traducció del nom del color. Una pacient explica que «no és que no sàpiga identificar el color groc, és que tard una mica més en identificar-lo com 'amarillo'».

Els pacients esperen que es resolgui aquesta qüestió bàsica per a millorar els diagnòstics que depenen d'aquests tipus de proves.