Un incendi forestal obliga a desallotjar 12 persones a la Costa dels Pins i aquests dijous les Balears estaran en nivell 4 d'alerta per foc

Un incendi forestal declarat aquest dimecres a la Costa dels Pins (Son Servera) ha obligat a desallotjar 12 persones de diversos habitatges per prevenció, segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural a Europa Press.

El foc s'ha declarat a les 12.20 hores d'aquest dimecres i encara que inicialment s'havia categoritzat com de gravetat potencial 0, poc després s'ha elevat a gravetat potencial 1.

Per aquest motiu s'ha desallotjat vuit persones d'habitatges pròxims en la Costa dels Pins, així com la primera línia de cases de la urbanització de Canyamel, amb altres quatre afectats.

Des de la Conselleria han insistit que la prioritat és donar l'incendi per estabilitzat i controlat, i que la investigació sobre les seves causes es durà a terme per Agents de Medi Ambient una vegada apagat el foc.

Sobre el terreny estan actuant dotacions de diversos parcs de Bombers de Mallorca al costat de mitjans de l'Ibanat, la Conselleria i d'Emergències. L'operatiu de la conselleria inclou tres mitjans aeris, tres autobombes, 24 brigadistes, dos tècnics i tres agents de Medi Ambient.

Nivell 4 d'alerta per foc

D'altra banda, totes les illes de l'arxipèlag balear estaran aquest dijous en nivell 4 d'alerta per foc, segons el mapa publicat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural en xarxes socials.

Arran d'aquestes alertes, l'àrea autonòmica ha informat també que es prohibeix qualsevol ús del foc en terreny forestal, inclòs en les àrees recreatives habilitades, per alt risc d'incendi forestal i/o meteorologia extrema.

També se suspenen les autoritzacions d'ús del foc en les zones amb alerta de foc 4 per a aquest dijous.