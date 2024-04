Qualifiquen d'èxit la prova pilot dels vols entre Andorra i Mallorca del passat hivern

La ruta aèria que ha unit durant el passat hivern –entre el 5 de gener i el 31 de març d’enguany– l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell i Palma s’ha tancat «amb èxit» assolint una ocupació mitjana de prop del 70%. L’assoliment d’aquestes xifres ha superat les expectatives i suposa, tal com ha informat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que el Govern andorrà no haurà d’abonar cap quantitat econòmica a la companyia explotadora de la línia, AirNostrum, ja que amb l’ocupació registrada el vol ha estat rendible sense cap aportació per part de la institució, a falta d’acabar de verificar les xifres assolides el mes de març. L’aportació màxima prevista, segons el contracte, era de 220.000 euros que no s’han hagut d’abonar.

«La prova pilot ha estat un èxit d’ocupació», ha subratllat Forné, durant al roda de premsa posterior al Consell de Ministres andorrà, i ha apuntat que la línia aèria ha permès obrir noves oportunitats per avançar en la diversificació d’opcions per connectar el país amb l’exterior i dinamitzar l’aeroport. El secretari d’Estat ha destacat que la iniciativa també ha propiciat generar noves sinergies per tot el territori del Pirineu, més enllà d’Andorra.

Entrant al detall de les dades registrades durant la prova pilot s’ha assolit una ocupació mitjana del 69.3% amb un total de 2.594 passatgers que han viatjat en 52 operacions. El mes de febrer ha estat el de més afluència amb puntes d’ocupació del 94% i amb una ocupació mitjana del 80,9% de la branca de la línia que connecta l’aeroport de Palma amb l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.

En vista de l’èxit assolit, el Govern d'Andorra explora la possibilitat d’allargar la ruta aèria que durant aquest hivern ha funcionat en mode de prova pilot.