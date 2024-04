Els sindicats demanen la retirada del pla de segregació lingüística a les aules i avisen que aniran als tribunals si surt endavant

Els sindicats han demanat aquest dijous a la Conselleria d'Educació i Universitats la retirada del pla de segregació lingüística a les aules i, en cas de tirar endavant, han avisat que acudiran als tribunals.

Cal recordar que aquest dijous se celebra la continuació de la Mesa Sectorial d'Educació, on es tractarà el Pla Pilot i la proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2024-2025.

Pel que fa al primer punt, el secretari d'Ensenyament Públic de STEI Intersindical, Lluís Segura, ha lamentat, en declaracions als mitjans abans d'iniciar-se la reunió, que entren a la Mesa amb una documentació nova «que demostra que finalment és segregador, que no compleix el requisit pedagògic, que és innecessari i que es posa sobre la taula després de dir que hi hauria consens».

«Tenim més de 200 centres que s'han apuntat a la campanya 'La llengua no és toca' i tots diuen clarament que aquesta normativa no compleix una expectativa pedagògica, sinó política per donar veu a un partit d'ultradreta», ha sentenciat.

En aquesta línia, Segura ha avançat que des de l'STEI demanaran la retirada del pla i, en cas que aquest tiri endavant, ja tenen els serveis jurídics estudiant les qüestions que ara mateix hi ha sobre la taula. «Tenim clar que acudirem als tribunals», ha finalitzat.

Per part seva, el portaveu d'Unió Obrera Balear, Biel Vives, ha considerat que el pla és «una abominació» i, per això, ha exigit també la seva «retirada immediata». «El català, al nostre parer, està en perill d'extinció i l'última cosa que necessita és perdre presència al sistema educatiu», ha alertat.

També des d'UGT, el secretari d'Ensenyament, Tino Davias, ha fet la mateixa sol·licitud a la Conselleria, en opinar que el pla és «absolutament innecessari».

«És un pla segregador i de dubtosa legalitat, i evidentment posarem els nostres serveis jurídics a disposició d'afiliats i del col·lectiu docent perquè no es vulnerin els drets sociolaborals dels docents ni els lingüístics dels alumnes», ha declarat.

Pel que fa a les comissions de servei, ha assenyalat que l'objectiu d'UGT és que tothom pugui estar a la seva illa de residència. "Sabem que no es podrà donar sortida a totes les comissions de servei que es plantegen, però insistirem que es donin mesures excepcionals per aconseguir aquest objectiu", ha dit.

Finalment, el president d'ANPE Balears, Víctor Villatoro, ha recordat que varen reclamar al conseller «una legislatura tranquil·la» i, sobre la reunió d'aquest dijous, ha destacat la necessitat de «cercar solucions per al professorat desplaçat a les altres illes».