EUIB rebutja la presència de l'OTAN a Menorca

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut manifestar aquest dissabte el seu «rebuig, una vegada més, a la presència militar de l'OTAN a Menorca». El partit, des de la seva fundació l'any 1986, ha manifestat sempre el seu rebuig al fet que l'Estat espanyol formi part de l'OTAN i, des de sempre, «hem manifestat la necessitat que els ports i aeroports de les Illes Balears, serveixin per a la pau i no per a la guerra». Per això sempre han defensat «la desmilitarització» de les Illes Balears.



Segons la formació d'esquerres, la presència de l'OTAN a Menorca «posa en risc la població de les Illes Balears». «No es pot permetre que l'escalada bèl·lica arreu del món s'incrementi i molt més si aquest té com epicentre un lloc de les Balears», han assegurat.



EUIB ha volgut manifestar que «més que les maniobres de l'OTAN, el que fan falta són més mitjans per a la pau, més mitjans en cooperació internacional, més mitjans diplomàtics i major voluntat que l'actual en voler construir un món en pau».



En paraules del coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez: «Com a societat, no podem continuar apostant per un camí que només ens condueix a la guerra, a més despesa militar, a més maniobres, a més soldats, etc. La pau al món s'ha de construir d'acord amb la justícia i a una cultura de la pau que cada cop sembla més oblidada, ja que els conflictes bèl·lics al nostre voltant es multipliquen. Cal revertir aquesta dinàmica des d'ara mateix i mostrar el nostre rebuig a l'increment de l'escalada».