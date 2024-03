Espanya recula: el Govern espanyol diu ara que «no contempla» que Maó es converteixi en base naval de l'OTAN

El Govern espanyol, a través del Ministeri de Defensa, ha aclarit aquest dissabte que «no contempla» que el port de Maó es converteixi en base naval de l'Aliança Atlàntica (OTAN).



En un comunicat, el Ministeri de Defensa ha informat que «no existeix cap previsió que el territori balear assumeixi ser base naval de l'organització, més enllà del seu paper actual com a port puntual d'escala per a les flotes permanents de l'Aliança».



Defensa ha sortit d'aquesta manera al pas de les informacions que apuntaven al fet que Maó seria la tercera base naval de l'OTAN a l'Estat espanyol, al costat de Rota i Cartagena.



El comunicat s'ha produït, així mateix, després de les crítiques dels partits d'esquerres -Més per Menorca, Podemos i Esquerra de Menorca- i també ha volgut recalcar que l'estació naval de Maó és una de les bases que participen en l'Operació Sea Guardian de l'OTAN, enfocada en el coneixement de l'entorn marítim per a dissuadir i lluitar contra el terrorisme, així com mitigar «la resta d'amenaces».



Segons el comunicat, el port menorquí és una de «les múltiples» infraestructures que l'Estat espanyol ofereix «habitualment» a l'OTAN. En aquest sentit, Defensa ha volgut recordar que en aquest port «és habitual que recalin vaixells de l'Aliança».