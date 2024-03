L'Assemblea de Docents convoca els mestres: «Sota la invocació d'una falsa llibertat es pretén segregar els alumnes per qüestió de llengua»

Quan és a punt de començar el període d'escolarització per al curs 2024-2025, per al qual es preveuen importants canvis al voltant de la llengua vehicular de l'ensenyament, l'Assemblea de Docents que considera que els canvis han estat «promoguts innecessàriament per la Conselleria d'Educació» i ha convocat els seus simpatitzants a una reunió per preparar la resposta.

«Sota la invocació d'una falsa llibertat es pretén segregar els nostres alumnes per qüestió de llengua, cosa totalment prohibida per la legislació i que tendria gravíssimes conseqüències socials», avisen des de l'Assemblea.

També expliquen que «Volem assumir la nostra responsabilitat de donar arguments a les famílies per triar l'ensenyament en català, perquè és el millor per als seus fills i filles».

Per tot això han convocat una reunió de feina «per compartir recursos i estratègies per assessorar i acompanyar la comunitat educativa durant tot el procés d'escolarització». La reunió serà dijous, dia 11 d'abril, a ,es 18.00 hores al CEIPIESO Pintor Joan Miró de Palma.