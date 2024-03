Denuncien que l'Ajuntament d'Eivissa intenta impedir les eleccions sindicals i obstaculitza la tasca sindical

L'Ajuntament d'Eivissa a través de la regidoria de Recursos Humans (RRHH) ha estat interferint en el futur procés electoral sindical que cal dur a terme. Així ho han denunciat els sindicats CCOO i CSIF.

Segons expliquen, el passat 12 de març i darrer dia de termini per a la constitució de la mesa electoral, els sindicats es personen al departament de Recursos Humans i es troben que aquest no ha realitzat cap gestió al respecte malgrat haver estat degudament informat en temps i forma.

La regidoria de Recursos Humans informa que les eleccions s'endarreriran dos mesos. «Una decisió que pren de manera unilateral per a la qual no té competència ni poder de decisió», apunten. Els sindicats informen a l'Ajuntament que en cas de no constituir la mesa, l'Ajuntament serà denunciat davant de la Conselleria de Treball.

Davant d'aquesta advertència la regidora Gema Marí es veu obligada a organitzar la constitució de la taula per al dia 25 de març. A més, des de RRHH varen emetre un comunicat amb la intenció de «carregar» algun tipus de responsabilitat a CCOO i CSIF. «Un comunicat groller», segons els sindicats, reiterant que els responsables de RRHH no han estat a l'alçada d'una administració com és l'Ajuntament.

Alhora, la Regidoria ha publicat unes instruccions i directrius per, en opinió de CCOO i CSIF, obstaculitzen la tasca sindical i, com a conseqüència, afecten el treballador municipal. Entre altres qüestions, els sindicats han lamentat que es vulnera el dret a la intimitat dels treballadors que moltes vegades es volen mantenir en l'anonimat. La instrucció, han reiterat, no té el suport de cap informe jurídic i és «il·legal».

CCOO i CSIF han insistit que l'edil responsable deixa palès la seva «animadversió» envers els drets laborals i els seus representants i, per tant, «no pot ser responsable del departament de Recursos Humans».