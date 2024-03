[VÍDEO] Unió de Pagesos presenta una moció als 54 ajuntaments de Mallorca per a demanar a les administracions que comprin aliments produïts a l'illa

Unió de Pagesos ha presentat una moció als 54 ajuntaments de Mallorca per a demanar a les administracions que comprin aliments produïts a Mallorca d'acord amb els criteris objectius de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle.

L’Ajuntament de Manacor ha comunicat que durà a debat al proper ple municipal la moció d’Unió de Pagesos. El batle, Miquel Oliver; la delegada d’Agricultura, Júlia Acosta; el secretari general d’Unió de Pagesos, Sebastià Ordines; i el membre de la Permanent d’Unió de Pagesos, Maties Adrover; han presentat aquest dimarts migdia la iniciativa, que interpel·la tots els ajuntaments de l’illa.

Oliver s’ha compromès a dur aquesta moció a debat en el proper ple municipal, que tendrà lloc el proper dilluns 8 d’abril. «És una moció en positiu, amb una consciència de consum de producte local i amb un projecte de país a tenir en compte, pel que estic convençut que s’aprovarà», ha assegurat el batle. «L’administració ha de donar llum i no podem demanar a la ciutadania que consumeixi producte local si l’administració no ho fa», ha afirmat el secretari general d’Unió de Pagesos, Sebastià Ordines. «Com que fer prevaler el producte local en els concursos públics és difícil, hem cercat la fórmula jurídica que pot emparar la compra de producte de Mallorca, que es basa en el criteri objectiu de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle», ha explicat.

La moció

«Mallorca és, sense cap casta de dubte, un poble d'arrels pageses. Des de fa moltes generacions la terra es cultiva per alimentar les persones que viuen en aquestes contrades. A Mallorca sense la pagesia mai no hi havia hagut aliments, però això, malauradament, ha canviat.

La globalització i el mercat únic europeu ens han dut a un trànsit permanent d'aliments que venen de fora en una lluita constant per abaixar els preus en detriment de la qualitat dels aliments. És innegable que una fruita acabada de collir conserva millor les propietats organolèptiques que aquella que s'ha collit verda i ha creuat la mar durant setmanes dins un contenidor frigorífic d'un vaixell. Les taronges de Mallorca són millors que les de Sud-àfrica. Per posar només un exemple. I, per cert, només s'han tractat amb productes fitosanitaris autoritzats per les normatives més estrictes del món. Les de Sud-àfrica, en canvi, s’han cultivat utilitzant productes fitosanitaris que aquí estan prohibits.

En aquest sentit, a més l'Estudi de Valoració de l'Empremta de Carboni que va realitzar l'any 2023 l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) demostra que el consum de producte local redueix en un 55% les emissions de CO2 a l'atmosfera. Per tant, la taronja de Mallorca és més bona, però a més cuida més el planeta. Són precisament la cura del planeta i les bones pràctiques ambientals factors que el mercat no valora i la pagesia mallorquina acaben competint amb molt de producte de fora amb uns costos un 30% superiors. I és en aquest punt on l'Administració Pública pot ajudar donant exemple fent que tota la seva compra d'aliments premiï aquestes baixes emissions de CO2.

La Llei de Contractació del Sector Públic contempla els seus articles 145.2, 148.2 i 202 que aquests factors poden ser tinguts en compte. Igualment, la Llei Orgànica 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica també ho contempla. La Llei 10/2019 de Canvi Climàtic de les Illes Balears al seu article 68 també estableix mesures de contractació pública.

Per tot això:

El Ple, a proposta del grup o grups municipals........ acorda:

PRIMER – Instar l’Ajuntament de .............. a incorporar en les contractacions públiques de subministrament de productes alimentaris els criteris de sostenibilitat ambiental i de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle.

SEGON – Instar el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca que també revisin les seves polítiques de compra pública per potenciar el producte local».