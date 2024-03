Vidal: «És trist que el PSOE voti en contra de la limitació de compravenda d'habitatge per part de no residents a les Illes Balears»

El diputat Vicenç Vidal, de Sumar Més, ha mostrat el seu suport a una important moció a la comissió d'habitatge del Congrés dels Diputats, que insta a regular la compravenda d'habitatges a les Illes Balears. Aquesta proposta, presentada per Podemos, està inspirada en una iniciativa que ell mateix va impulsar durant la legislatura anterior al Senat.

Durant la seva intervenció, Vidal ha destacat la greu situació d'emergència habitacional a l'arxipèlag, citant casos com el del seu propi poble, Esporles, on «l'habitatge més assequible val 350.000 euros». En aquest sentit, ha advocat per establir restriccions a la compra de propietats per part de no residents, citant exemples com les Illes Aland, a Finlàndia, i recolzant-se en l'opinió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la legitimació d'aquestes mesures per raons d'interès general.

El diputat, membre de Més per Mallorca i Més per Menorca, ha subratllat que les Illes Balears lideren a nivell estatal en la proporció d'habitatges adquirits per estrangers, mentre que els preus del metre quadrat han augmentat en un 50% des del 2010. A més, ha destacat que es necessiten 16,8 anys de sou íntegre per comprar una vivenda a les Illes Balears, el doble que a la mitjana estatal, i que els joves no aconsegueixen emancipar-se fins als 30 anys.

Vidal ha lamentat la ruptura del consens progressista per part del PSOE, que ha votat en contra de les limitacions proposades, acusant-los de mantenir una posició dualista entre les Illes Balears i Madrid. A més, ha criticat el vot negatiu del PP, assegurant que demostra la manca de voluntat de la dreta, actualment al govern a les Illes Balears, per abordar la qüestió de l'habitatge.