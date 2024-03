MÉS denuncia un nou pagament de 2,7 milions d'euros al Mallorca per a promoció turística

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat aquest dimarts que el Consell de Mallorca i el Govern signaran un nou conveni de patrocini amb el RCD Mallorca a qui «regaran» amb 2,7 milions d'euros públics amb el pretext de posicionar les Illes Balears com destinació turística. Alzamora ha revelat que el conveni que demà aprovarà la Fundació Mallorca Turisme amb el Govern de les Illes Balears suposarà per al Consell un milió d'euros que s'afegiran al milió sis-cents setanta-vuit mil que aportarà el Govern. Gairebé tres milions d'euros, ha dit Alzamora, que pagaran entre les dues administracions públiques.

Així, el portaveu ecosobiranista ha criticat que el conveni té com a objectiu «posicionar Mallorca com a destinació turística». «Aquest tipus d'estratègies turístiques criden a la massificació de l'illa que ja suporta una forta càrrega demogràfica i que genera, entre altres, problemes de desabastiment d'aigua, col·lapse del trànsit o erosió del territori». «Una cosa és l'ajuda i el suport a l'esport i una altra, ben diferent, continuar apostant per reclams que criden a la massificació», ha dit.

Al marge de les discrepàncies amb la promoció turística de masses, el portaveu de MÉS per Mallorca ha censurat l'ús dels doblers públics destinats a finançar una entitat que es mou només per interessos econòmics. «Estam parlant de regar amb doblers públics una empresa que no té capital mallorquí i que té la majoria dels jugadors desarrelats del territori i que tenen salaris elevadíssims. Sí que defensam que, com a principal institució de l'illa, es pugui donar suport al més important club esportiu de Mallorca perquè sigui l'abanderat del país, però amb una dimensió més ajustada a la realitat de la institució i en comparació amb els altres clubs, o empreses». En aquest mateix sentit, Jaume Alzamora ha remarcat que «consideram que s'han de fomentar els esports minoritaris, que no fan negoci multimilionari, amb esportistes i entitats d'aquí, de la terra. Amb foment de l'esport escolar i femení».

Alzamora ha explicat, a més, que la proposta de conveni incorpora també algunes anomalies que criden l'atenció. Així, ha detallat que l'acció publicitària inclou a la resta d'illes o que es vinculi amb nom del Club a la destinació i l'illa. «No cal pagar per una obvietat». Més greu, però, és que la documentació enviada als grups polítics no inclou els annexos del conveni.

Segons Alzamora, el conveni facilitat «sembla un vestit a mida». Prova d'això, segons Alzamora, són algunes justificacions recollides al text. Així, criden l'atenció, afirmacions com que el RCD Mallorca dona visibilitat a artesans i emprenedors de l'illa o que el club projecta qualitats de l'illa «com un lloc meravellós per a viure tant residents permanents com temporals». No obstant això, el fet que el text alterni paràgrafs en català i castellà «demostra que ha estat fet a pedaços, amb incorporacions diverses i tot per aparentar i justificar una aportació econòmica que ja estava predeterminada».

Jaume Alzamora compareixerà demà, després de la reunió del Patronat de la fundació Mallorca Turisme per oferir més detalls del conveni i del posicionament de MÉS al respecte. De moment, la formació ja ha avançat que votarà en contra. De fet, la legislatura passada ja va votar en contra de destinar 1'8 milions d'euros al mateix club esportiu.