La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha organitzat una desena d’activitats per a commemorar la Setmana Forestal Mundial, amb motiu del Dia Internacional dels Boscs, que se celebra aquest dijous, 21 de març. Els actes, que han estat coordinats per Xarxa Forestal i l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), tenen l’objectiu de divulgar els valors i la cultura dels boscs de les Illes Balears i també els serveis i els productes que proporcionen a la societat i les principals amenaces i problemes que pateixen. El conjunt d’activitats programades s’allargarà durant tota la setmana i acabaran diumenge, 24 de març, amb una jornada de portes obertes al Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR), ubicat a la finca pública de Menut (Escorca, Mallorca).

Així, per a aquesta setmana, la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal ha organitzat visites a diferents boscs de les Illes amb la intenció de donar a conèixer aquests espais a escoles i instituts. Així mateix, i amb l’objectiu de generar material divulgatiu i didàctic adreçat al públic en general, es presentarà la nova publicació Una senalla plena de bosc i el joc de cartes Memòria de Plantes Forestals.

Aquest dijous, 21 de març, es votaran els guanyadors del concurs de la campanya de prevenció d’incendis forestals 'Ni 1 foc al bosc!' al Llevant de Mallorca. A més, el doctor Jaume Flexas, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la Universitat de les Illes Balears (UIB), pronunciarà la ponència tècnica divulgativa 'Poden els nostres boscs ser un embornal de carboni?'.

En col·laboració amb l’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears, també s’ha planificat un curs sobre conservació de llavors. Les sessions teòriques es faran a les instal·lacions de l’Associació de Varietats Locals, a Porreres, i les sessions pràctiques, al CEFOR. D’altra banda, a Menorca s'ha programat, a la finca pública de s'Arangí, una sessió per a mostrar els treballs que desenvolupen les brigades de l'IBANAT en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. Aquesta activitat va dirigida als alumnes de Formació Professional en grau de Jardineria.

Els actes de la Setmana Forestal Mundial posaran punt final diumenge que ve, 24 de març, amb la jornada de portes obertes, de 9 a 14 h, al CEFOR, en què es duran a terme tota una sèrie d’activitats arreu d’aquestes instal·lacions: visita autoguiada al banc de llavors, al viver i a la caseta del bosc; explicació dels elements interpretatius de fauna autòctona; trobada a la zona dels periscopis per reconèixer els cims i principals topònims de la serra de Tramuntana, i organització de diversos tallers per conscienciar de la importància dels boscs. A més, enguany, com a novetat, s’ha programat un passeig per l’alzinar de Menut i una visita a la col·lecció de pinyes a càrrec del cap del Servei de Sanitat Forestal del Govern, Luis Núñez. Per a més informació sobre tots els actes organitzats, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Gestió Forestal (forestal@caib.es).