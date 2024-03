ARCA presenta els Premis Destrucció del Patrimoni 2024

Cada any per aquestes dates, l'associació per a la defensa del patrimoni de Mallorca ARCA fa públics els Premis Destrucció del Territori. Enguany els tres triats són:

La terrassa del Baluard, un projecte invassiu sense respecte del patrimoni

«No es pot consentir que s'insereixin a la murada de Palma unes instal·lacions que volen crear un ambient més acostat a la terrassa d'un hotel exclusiu i d'alt standing, que un bar-restaurant al servei d’un museu i que utilitza el Patrimoni com si fos un contenidor i no el respecta. En resum, no es pot permetre un 'beach club' a la murada de Palma. La intervenció proposada és en si mateixa inapropiada per al lloc i allunya la gent de Palma del seu ús normal. Qüestionam els informes emesos per Patrimoni que diuen únicament que les instal·lacions han de ser desmuntables. Desmuntables o no, el resultat visual i de compartimentació i colonització estètica és el mateix».

L'esbucament del Defensora de Sóller, un teatre amb gran valor històric i patrimonial de Sóller

«El Teatre Defensora és un exemple únic a Balears. Ja queden poc exemples a l'Estat espanyol d’arquitectura civil industrial de finals del s.XIX. Tenia un especial interès la seva estructura de ferro i la bella coberta de fusta, així com alguns telons probablement dibuixats pel fill Il·lustre de Sóller Cristofol Pizà Salero. Aquest Teatre forma part del patrimoni històric de Sóller. Durant tres legislatures ARCA ha estat insistint en la vàlua del Defensora i s’ha estat deixant pasar el temps i l’esbucament ha estat la conseqüència dels nombrosos desencerts d’una gestió poc respectuosa».

Perjudicis al paisatge i als terrenys agrícoles i forestals de les instal·lacions fotovoltaiques

«L’amenaça continua desfrassada d’ecologisme: Puntiró, Can Garriga, Talapi, Marratxí… Les instal·lacions industrials de fotovoltaiques dins sól rústic i agrícola sense cap planificació prèvia és un despropòsit que passa factura al nostre paisatge i al nostre futur en la planificació alimentària. L’energia fotovoltàica ha passat de ser una necessitat per a la descarbonització a un negoci lucratiu a costa del nostre sòl, del futur agrícola de Mallorca i del nostre paisatge. Ningú no s’oposa a les energies alternatives, però l’alerta, a nivell de tot el territori espanyol contra els interessos especulatius per part de molts inversors que han trobat l'oposició de la ciutadania organitzada. El nostre paisatge és el nostre patrimioni, també».

El «més ferest» es triarà al sopar anual d'ARCA

Durant el sopar anual d’ARCA, el proper 20 de març, al restaurant Portixol a partir de les 21 hores, les persones que hi assisteixin podran triar «el més ferest» entre els tres Premis Destrucció de Patrimoni.

També s’entregaran, com cada any, els tres premis positius de Protecció del Patrimoni que enguany són:

La lluita contra les pintades vandàliques d'alumnes i el seu professor Jordi Carulla, de l'escola de Sant Francesc. A l’assignatura 'Cooperació i Serveis a la Comunitat', dirigits pel profesor Jordi Carulla, alumnes d'entre 12 i 13 anys varen decidir impulsar qualque iniciativa per a manifestar el seu rebuig a les pintades vandàliques que feien mal les parets del seu entorn. Després de sospesar altres possibilitats, entre les quals netejar-les i manifestar-se, decidiren fer un inventari de les pintades vandàliques a Canamunt, amb la complicitat de la seva escola de Sant Francesc. L’objectiu era entregar el resultat al batle i exigir-ne la neteja. El professor de l’assignatura, Jordi Carulla, els organitzà en grups de 6 infants. Durant tres hores setmanals i durant dos mesos cartografiaren les pintades d’una part de Palma amb un resultat preocupant que a hores d’ara no ha millorat. Aquest infants clamen per eficàcia en la neteja i demostren educació entre els més joves, que són el futur. Volem posar de manifest la gran feina i compromís del seu professor i de l’escola de Sant Francesc.

Can Vivot, per la recuperació, conservació i adaptació a visites, impulsat per Pedro Montaner, Magdalena de Quiroga i fills. La feina gairebé heroica de Pedro Montaner per tal de conservar el llegat familiar d’un edifici que té una historia de més 700 anys, és encomiable. No hauria estat possible sense el compromís de la seva dona, Magdalena de Quiroga, i dels seus fills, que garanteixen el futur d’aquest patrimoni. Can Vivot és l’unica casa noble sencera en continent i en contingut que queda a la ciutat de Palma. Volem aprofitar aquest premi d’ARCA per a animar les autoritats i l’administració que ajudin a aquest emprenedor amant del patrimoni i que se facilitin el permisos i les ajudes necessàries per a la visita i conservació d’aquest bé únic. Fins ara, més aviat s’han trobat més entrebancs que agraïments.