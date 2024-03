Més 1.000 alumnes de Mallorca, Eivissa i Formentera gaudiran de l’espectacle 'un passeig pel Jazz'

El grup Miranda Jazz Quartet, format per guitarra, veu, saxo tenor, contrabaix i bateria, proposa un concert didàctic que té com a objectiu principal donar a conèixer l’origen i l’evolució d’un estil musical tan conegut com és el jazz. El ragtime, estil Nova Orleans, estil Chicago, swing, be-bop, cool, jazz llatí i altres corrents jazzístiques seran el fil conductor d’aquest espectacle que el dimarts 19 es representarà a Mallorca, el dijous 21 a Eivissa i el divendres 22 a Formentera.

El dimarts 19 de març l’Auditori del Conservatori de Música de Palma encetarà el cicle en dues sessions, a les 10:00 h i a les 11:30 h, on està prevista l’assistència de més de 650 alumnes de diferents centres educatius de Mallorca i de la directora general de Cultura, Ricarda Margarita Vicens Schluhe, a la sessió de les 10:00 h.

El dijous dia 21 de març el concert didàctic es durà a terme a Eivissa a l’Espai Cultural Can Ventosa també en dues sessions, a les 10:00 h i a les 11:30 h, on està prevista l’assistència de més de 400 alumnes, i el divendres dia 22 de març a Formentera, a la Sala Municipal de Sant Francesc a les 10:00 h, on el nombre d’alumnes previst és de 170.

Però no tot serà jazz. També es farà una menció especial al blues, ja que es considera l’inici de la música moderna i, en conseqüència, del jazz, i no es deixarà de banda l’explicació dels principals instruments musicals emprats, amb una referència especial al saxo, instrument simbòlic del gènere, i a la guitarra elèctrica.

El jazz no es decanta de les noves tecnologies i dels nous corrents musicals, al contrari: se n’aprofita i crea estils actuals tan coneguts com l’acid jazz o el techno jazz, que també es podran escoltar.

A més, durant tot el concert, es projectaran imatges representatives de la història del jazz, que ajudaran a entendre millor les explicacions i la música que escoltarem en viu i en directe.

El concert està adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària, ESO i Batxillerat i té una durada aproximada de 50 minuts.

Centres participants a Mallorca

10:00 h: IES La Ribera, IES Ses Estacions, CC Pius XII, CEIP Puig de Sa Ginesta, CEIP Felip Bauçà i CEIP Pràctiques.

11:30 h: IES Santa Maria, CC Beat Ramon Llull, CEIP Na Penyal, CEIP Es Puig (Sóller), CC Santa Mònica, CEIP Blai Bonet i IES Arxiduc Lluís Salvador.

Centres participants a Eivissa:

10:00 h: CEIP Can Cantó, CEIP Sant Jordi, IES Sa Serra, CC Nuestra Señora Consolación (primària).

11:30 h: CEIP Sa Graduada, CEIP Puig d’en Valls i CC Nuestra Señora Consolación (ESO).

Centres participants a Formentera: