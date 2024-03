La xarxa de bus TIB avança la temporada d’estiu al 22 de març amb més oferta de servei i una nova línia a la Serra de Tramuntana

La xarxa de bus interurbà de Transports de les Illes Balears (TIB) avança el reforç per a la temporada d’estiu al proper divendres 22 de març amb més oferta de servei, la qual cosa suposa millores en un total de 24 línies que incrementen freqüències i amplien horaris, a la vegada que es reprenen altres 11 línies de serveis propis de la temporada alta, com les quatre línies a l’aeroport, i també es posa en marxa una nova línia de bus a la Serra de Tramuntana.

Enguany s’avança el reforç al 22 de març, coincidint amb l’obertura d’un gran nombre d’establiments turístics, de manera que s’amplia l’oferta de transport regular per a la temporada alta, tenint en compte que per al 2023 es va iniciar el dia 1 d’abril, l’any anterior el 8 d’abril i els anys anteriors no començava fins a principis de maig.

Entre els mesos de novembre i febrer, el nombre de viatges en bus de la xarxa TIB s’ha incrementat en un 61,37% respecte del mateix període de la temporada passada. Un augment superior al que el servei de bus va registrar de mitjana durant tot l’any 2023 (55,6% respecte del 2022).

A la serra de Tramuntana, la nova línia de bus TIB (L131) començarà a operar el 22 de març entre Santa Ponça i la Granja d’Esporles, i circularà per Peguera, Camp de Mar, Andratx, Estellencs i Banyalbufar. D’aquesta manera, ja es podrà recórrer en transport públic tota la Serra de nord a sud, i enllaçarà les línies 231 (entre el Port de Pollença i Sóller), 203 (entre Sóller i s’Esgleieta), 202 (entre s’Esgleieta –Canet- i Estellencs) i 131 (entre Estellencs i Andratx). D’altra banda, la Granja d’Esporles és un bon punt d’inici o final per fer l’excursió des Camí des Correu, tradicionalment feta amb l’anada en bus i la tornada a peu (o viceversa). Per completar el servei a la serra de Tramuntana, el 22 de març també es posa en marxa la línia TIB 231 Alcúdia – Port de Sóller.

A la zona de Ponent, Palmanova i Magaluf (línia 104) continuaran essent els nuclis amb més necessitat d’oferta de transport, amb una circulació mitjana cada 12-15 minuts per sentit. Respecte a 2023, es reforça el servei de darrera hora del dia, que passa d’una freqüència de 30 minuts i amb les últimes sortides a les 0.30 h des de cada capçalera, a una cadència de 25-30 minuts amb darreres sortides a la 1.00 h; tot això per millorar la prestació de servei als treballadors d’aquesta zona.

En relació amb l’estiu passat, destaca també la millora d’oferta a la zona turística de Costa de la Calma, que gairebé duplicarà la seva connectivitat amb Palma i Santa Ponça, amb una nova freqüència de pas de 25 minuts.

Ja canviant d’àrea geogràfica, al nord de Mallorca s’han aprovat distintes millores pel que fa a l’estiu de 2023. Per exemple, per un costat, la línia suburbana 324, Alcúdia – Can Picafort, igual que la línia 104, també reforçarà l’oferta de la darrera hora del dia, i arribarà fins més enllà de les 00.00 h amb una freqüència estable de 12-13 minuts; i per l’altre, la línia 321, que presta servei al nucli de Cala Sant Vicenç, avançarà l’inici diari d’activitat a les 7.10 h, per adaptar-se a la mobilitat laboral de primera hora.

Al corredor entre Alcúdia i Can Picafort, el canvi estructural més important consisteix en la separació dels trànsits; d’una banda, cap a Muro i el sud de sa Pobla, que seran assumits per la línia 315 amb una gran amplitud horària (6.05 h a 0.20 h); i, de l’altra, cap al nord de sa Pobla, Inca i Palma, atesos per la línia 302. Aquesta darrera línia oferirà millores destacables respecte a 2023, com ara una freqüència de 20 minuts per sentit a les hores punta (més alta que mai en un servei des de la badia d’Alcúdia cap a Inca i Palma), o una extensió de l’oferta fins a les 0.30 h de la nit, dirigida al retorn a casa dels treballadors d’hoteleria i restauració.

La línia de l’aeroport d’aquest corredor del nord, A32, incrementa un 10 % el nivell d’oferta respecte a 2023; però el més destacat és que l’augment es concentra entre les 4.00 h i les 7.30 h, en què es prestaven 5 sortides des de Can Picafort el 2023 (una cada 50 minuts), mentre que el 2024 seran 7 sortides (una cada 35 minuts).

A la costa de Llevant, el 22 de març comencen a operar les línies que presten servei a Cala Mesquida (L422), Font de sa Cala (L423) i Cala Mendia (L427). També inicien la seva activitat les línies 424, que cobrirà el corredor Cala Rajada–Porto Cristo, amb una circulació per sentit cada 45 minuts, i 325, entre Cala Rajada i Alcúdia, amb freqüència horària.

També s’avança a 22 de març un increment d’oferta del 50 % a la línia 416 (Cales de Mallorca), que l’any passat no es va reforçar fins ja ben arrencat l’estiu, el 19 de juny.

En relació amb l’estiu passat, la línia de l’aeroport A42 (que cobreix el corredor entre Cala Bona i Porto Cristo) puja més d’un 10 % el volum de servei; però, igual que la línia A32, el més rellevant és que l’increment es concentra entre les 3.30 h i les 7.00 h, en què el 2023 es prestaven 5 sortides des de Cala Bona (una cada 50 minuts), mentre que el 2024 seran 6 sortides (una cada 35-45 minuts).

Ja a la comarca de Migjorn, els serveis exprés Campos-Palma de la línia 501 s’estenen a tot el dia, per donar suport a l’increment d’activitat de les línies llançadora 515 (Cala d’Or) i 517 (Colònia de Sant Jordi), que també augmenten el seu nivell d’oferta a partir del 22 de març. També a partir d’aquesta data, els actuals serveis a la demanda de sa Ràpita (cap a Campos) i Cala Pi es convertiran en línies regulars, amb un volum d’oferta més elevat.