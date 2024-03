Eivissa amb Palestina convoca una concentració per a denunciar «el genocidi a Gaza»

La plataforma Eivissa amb Palestina ha convocat, per a diumenge 24 de març a les 12.00 hores a Vara de Rei, una concentració i performance contra «el genocidi a Gaza». «Instem la població d'Eivissa a sortir una vegada més al carrer a demostrar el seu rebuig a la massacre perpetrada per Israel: no deixem de parlar de Palestina!», ha dit l'entitat.



En aquest sentit, Eivissa amb Palestina ha assegurat que «duim més de 5 mesos veient a les nostres pantalles com el govern d'Israel massacra a la població civil de Gaza amb impunitat. Mentre aplaudim els esforços de l'ONG catalana Open Arms per a dur-hi ajuda humanitària per mar, és evident que aquest tipus d'acció no s'acosta a una solució de la crítica situació que sofreixen els palestins atrapats en Rafah i a tota la franja de Gaza».



Segons la plataforma, «cada dia moren persones per inanició mentre els camions d'ajuda humanitària continuen aturats a la frontera. Gent desesperada mor víctima d'atacs israelians mentre fan cua per a aconseguir ajuda humanitària. Els centres humanitaris són bombardejats, aliments i vides destruïts. La creació d'una crisi humanitària és una altra tàctica del govern genocida de Netanyahu».



«Les imatges que encara ens arriben són commovedores. No mirem cap a l'altre costat. Deixem que les imatges, per dures que siguin, ens motivin a actuar!», ha sentenciat la plataforma, que ha recordat que segons els darrers recomptes ja hi ha més de 31.000 palestins morts pels atacs de l'exèrcit israelià.