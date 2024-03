La UIB participa en un projecte internacional per a estudiar l'ús dels combustibles en el passat

La Universitat de les Illes Balears (UIB) participa en el projecte de recerca internacional ARCHBOTANKA (From the Mediterranean to the Indian Ocean through ethnoarchaeology of fuel and archaeobotany), que ha rebut finançament per part de la Unió Europea a través de la convocatòria MSCA-STAFF EXCHANGE (Marie Sklodowska-Curie Actions - Staff Exchanges) amb l’objectiu d’estudiar la gestió del combustible en el passat, especialment en contextos tropicals i, alhora, facilitar l’intercanvi de coneixement i del personal investigador i tècnic entre les diferents institucions participants.

El projecte el coordina la Dra. Ethel Allué, investigadora de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) i professora de la Universitat Rovira i Virgili, i implicarà fins a una vintena de persones (estudiants de doctorat, investigadors postdoctorals i sèniors, tècnics i membres d'entitats no acadèmiques) procedents de la Universitat de les Illes Balears, Muséum National d'Histoire Naturelle (París, França), de la Universitat de Peranediya (Peranediya, Sri Lanka), de la Fundació Jardí Botànic de Sóller-Museu Balear de Ciències Naturals i la cooperativa Els Corremarges (La Sala de Comalats, Tarragona).

L’objectiu principal del projecte ARCHBOTANKA és estudiar les pràctiques d'adquisició de combustible i de consum energètic en el passat i la seva relació amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Per tal de complir aquest objectiu, el projecte estableix la integració de diferents metodologies de treball, de camps d’expertesa, instal·lacions i coneixements, els quals es compartiran entre les diferents organitzacions acadèmiques i no acadèmiques de França, Espanya i Sri Lanka que el conformen. Aquest projecte establirà les bases per a una col·laboració sostenible entre institucions acadèmiques que treballen amb l’estudi de restes de carbó arqueològic (antracologia) i la etnoarqueologia del combustible, i les institucions no acadèmiques dedicades a recursos educatius sobre etnobotànica i la diversitat d'usos humans de les plantes.

El projecte s'organitza a través de quatre objectius de recerca:

1. Per una banda, es durà a terme un estudi etnoarqueològic del combustible entre les comunitats indígenes Vedda de Sri Lanka, coordinat pel Dr. Llorenç Picornell Gelabert, investigador contractat Ramon y Cajal i membre del grup de recerca ArqueoUIB de la Universitat de les Illes Balears, amb la implicació del professor R. M. M Chandraratne, de la Universitat de Peranediya (Sri Lanka).

2. Paral·lelament, es desenvoluparà una col·lecció de referència de les espècies vegetals llenyoses (xiloteca) i de carbons (antracoteca) per donar suport a l’estudi de restes de carbó procedents dels jaciments arqueològics tant de Sri Lanka com de les Illes Balears. Aquesta acció estarà liderada per l’equip investigador de l’MNHN de París.

3. L’estudi de les restes de carbons recuperats en dos jaciments arqueològics d’època prehistòrica i històrica de Sri Lanka, supervisat per la Dra. E. Allué (IPHES-CERCA).

4. Es generarà un recurs educatiu didàctic per tal de transmetre els coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del projecte a la societat en general i, especialment, a la comunitat educativa dels diferents països que conformen el consorci. Per a aquest objectiu tindran especial rellevància les aportacions del MUCBO, Els Corremarges i l’equip de socialització científica de l’IPHES-CERCA.

Amb aquest projecte es fomentarà l’intercanvi de coneixement i la formació de joves investigadores i investigadors a través d’estades curtes als diferents centres de recerca, universitats i centres de l’àmbit no acadèmic que conformen el consorci.