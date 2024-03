ARCA decideix els tres premis Protecció del Patrimoni 2024

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha decidit els tres premis de Protecció del Patrimoni 2024, que seran entregats en el transcurs del sopar anual de l'entitat el proper 20 de març.

ARCA ha informat que, aquest any 2024, els premis Protecció del Patrimoni, amb els quals vol valorar els esforços de persones particulars o d'entitats en la defensa del Patrimoni durant l'últim any, seran per a la recuperació, conservació i adaptació a visites de Can Vivot, impulsades per Pedro Muntaner, la seva esposa Magdalena de Quiroga i fills; la lluita contra les pintades vandàliques d'alumnes de l'escola Sant Francesc de Palma i el seu professor, Jordi Carulla, i per a la conservació i recuperació del frontó de Sineu per part de Juan Fernández Mena.

ARCA ha decidit premiar la recuperació, conservació i adaptació a visites de Can Vivot perquè, al seu judici, el treball de Pedro Muntaner per conservar el llegat familiar d'un edifici que té una història de més de 700 anys, és «encomiable». A més, l'entitat enalteix el compromís de la seva dona Magdalena de Quiroga i dels seus fills, sense els quals, aquest treball, que «garanteix el futur d'aquest Patrimoni», ha apuntat, «no hauria estat possible».

Cal recordar que Can Vivot és l'única casa noble sencera en continent i contingut que queda a Palma. Per això, ARCA ha aprofitat per animar les autoritats i l'administració a que «ajudi a aquest emprenedor amant del patrimoni i que es facilitin els permisos i les ajudes necessàries per a la visita i conservació d'aquest bé únic». Tot després de lamentar que «fins ara» aquest «més aviat s'ha trobat més traves que agraïments».

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics ha decidit premiar, igualment, l'assignatura 'Cooperació i Serveis a la Comunitat', en la qual, dirigits pel professor Jordi Carulla, alumnes d'entre 12 i 13 anys de l'escola Sant Francesc de Palma van decidir impulsar alguna iniciativa per manifestar el seu rebuig a les pintades vandàliques que feien mal les parets del seu entorn.

Després de sospesar altres possibilitats, entre les quals netejar-les i manifestar-se, els alumnes i el professor Jordi Carulla van decidir fer un inventari de les pintades vandàliques de Can Amunt, amb la complicitat de la seva escola. L'objectiu era lliurar el resultat a l'alcalde i exigir-ne la neteja.

El professor de l'assignatura, Jordi Carulla, va organitzar els alumnes en grups de sis. Durant tres hores setmanals i durant dos mesos, aquests grups van cartografiar les pintades d'una part de Palma amb un resultat preocupant que, segons han lamentat, «a aquestes alçades no ha millorat». Aquests alumnes clamen eficàcia en la neteja i demostren educació entre els més joves, que són «el futur», segons l'entitat.



ARCA ha decidit premiar-los perquè vol posar de manifest el gran treball dels alumnes, així com també el compromís del seu professor i de l'escola de Sant Francesc de Palma.



Finalment, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics ha considerat que la recuperació del Frontó de Sineu per part del seu propietari actual, Juan Fernández Mena, mereix l'aplaudiment i el reconeixement de l'entitat.



ARCA ha valorat que Fernández Mena ha recuperat un patrimoni arquitectònic, social i esportiu, a través d'una iniciativa respectuosa amb el passat, que ja ha permès la creació d'una societat esportiva i partits, així com la recuperació del cinema a l'aire lliure i altres esdeveniments.



Segons l'entitat, el propietari ha assegurat que va ser una casualitat, que el va connectar amb moments molt feliços de la seva infantesa, trobar l'oportunitat de recuperar aquest frontó. «Per a Sineu i per a Mallorca, una fortuna», ha subratllat ARCA.



Aquests tres premis, que valoren l'esforç de persones o entitats en la defensa del Patrimoni, es lliuraran durant el transcurs del sopar anual d'ARCA el proper 20 de març, al qual es preveu que assisteixin fins a un centenar de socis i simpatitzants de l'entitat.