La Fundació Bit incorpora la intel·ligència artificial en el desenvolupament de programari per al Govern

La Fundació Bit, principal ens del Govern per a la promoció de la innovació tecnològica, incorporarà tecnologies d'intel·ligència artificial generativa (IAG) en el desenvolupament de programari dels productes dissenyats per a l'executiu.

Així, aquests projectes tecnològics que es duen a terme des de diferents àrees tècniques de la Fundació Bit i que operen a través de la implementació de multitud de projectes de programari es veuran millorats gràcies a l'ús d'aquestes eines basades en aquesta nova tecnologia.

Les eines basades en IAG que han arribat al mercat recentment han revolucionat el mode en què es produeixen diferents continguts i productes, entre ells també el desenvolupament de programari. Aquest tipus d'intel·ligència artificial es caracteritza per crear contingut per si mateixa, gràcies a l'ús d'algorismes que permeten l'aprenentatge sobre la base d'exemples existents i a partir dels quals se’n generen altres de nous.

D'aquesta manera, la IAG aplicada a desenvolupament de programari permet que els desenvolupadors generin el codi informàtic necessari per als programes sense necessitat de produir cada detall d’aquest i generant automàticament, a partir de les instruccions donades, un ampli ventall de funcions com a algorismes d’aprenentatge automàtic, funcions matemàtiques, scripts per a processament de dades, o disseny d'interfícies d'usuari, entre d’altres.

Les noves eines d’IAG que s'usaran per al desenvolupament dels productes tecnològics de la Fundació Bit permetran millorar aquests serveis essencials, tant per al bon funcionament intern de les diferents administracions públiques de les Illes Balears, com per a la ciutadania.

Amb aquestes millores, la Fundació Bit busca no sols augmentar l'eficiència operativa dels sistemes governamentals, sinó també fomentar una administració pública més accessible i transparent, optimitzar la presa de decisions i personalitzar les interaccions amb els usuaris.

Innovació al servei de la ciutadania

L'ús de la IAG permetrà a la Fundació Bit millorar les seves aplicacions i plataformes per a adaptar-se a les necessitats canviants dels ciutadans i preveure futures demandes. Aquestes tecnologies s'aplicaran en diversos àmbits, com a salut, educació, serveis socials, turisme i administració electrònica, i asseguraran que els serveis públics siguin més eficaços i sostenibles.

Alguns dels projectes que es veuran beneficiats de l’ús d’aquesta nova tecnologia són àmpliament utilitzats i coneguts per la societat balear. Alguns exemples d’ells són:

BITCITA: un programari corporatiu de tot el Govern que permet que els ciutadans puguin sol·licitar cita prèvia en diferents serveis com, per exemple, cita per a vacunació, medicina primària, el SOIB o l’IBAVI.

RESCAB i ALBERGS: un programari de reserves en línia del parc natural de Cabrera i albergs i refugis del Govern.

Carpeta Ciutadana: el punt de comunicació entre la ciutadania i l’Administració per a la consulta de tràmits, documentació, certificats i notificacions.

Health Tracker: una eina desenvolupada des de la Fundació Bit i l'Hospital Son Espases per a mesurar els resultats de les prestacions sanitàries a través d'una aplicació.

Compromís amb l'excel·lència i l'ètica en el desenvolupament de programari

En relació amb la implementació d'aquesta nova tecnologia, no exempta de controvèrsia, el gerent de la Fundació Bit, Sebastián González, ha assegurat que la Fundació Bit «es compromet a seguir les millors pràctiques i estàndards ètics en la implementació de la IA, garantint que totes les solucions desenvolupades siguin segures, justes i respectuoses amb la privacitat dels usuaris»; i que «la transparència i la responsabilitat seran pilars fonamentals en el desenvolupament i desplegament d'aquestes tecnologies en la nostra entitat».