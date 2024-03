L'empresari que va signar el contracte del cas Koldo amb les Balears es desvincula de la gestió

L'antic titular de l'empresa investigada en el cas Koldo es va desvincular davant la Guàrdia Civil de les gestions en els contractes sota sospita, afirmant que per aquelles dates ja havia venut la mercantil, però el canvi no s'havia formalitzat a causa de la pandèmia.

Aquest empresari, José Ángel Escorial Senante, va assegurar que es va limitar a signar els contractes que li remetien els nous administradors -és la seva rúbrica la que apareix en la factura proforma enviada a l'IB Salut per 3,7 milions d'euros- però que no va rebre cap benefici ni va negociar cap adjudicació.

En 2020 Escorial Senante era el titular de Purdey Investment, que al seu torn figurava com a administradora única de Soluciones de Gestión. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el situa com a subordinat de Juan Carlos Cueto, a qui es considera l'autèntic 'cervell' de la trama.

Escorial va ser un dels pocs investigats que va accedir a respondre a les preguntes de la Guàrdia Civil en ser detingut el passat 20 de febrer. En la seva declaració, Escorial va explicar que va adquirir Soluciones de Gestión al gener de 2017 a través de Purdey Investment, però va afirmar que la va vendre el maig de 2019 a una empresa d'Íñigo Rotaeche -un altre dels investigats, actual titular de Soluciones-.

D'aquesta manera, a l'interrogatori l'empresari va mantenir en tot moment que no sap res de com es va produir l'adjudicació dels contractes públics per a subministrament de material sanitari.

En concret, va detallar que si continuava figurant com a administrador de Soluciones va ser perquè el registre mercantil estava tancat a causa de la pandèmia i no podien formalitzar els canvis. Segons la seva versió, en vendre l'empresa havia arribat a un «acord tàcit» amb els nous propietaris per a romandre com a administrador fins a tancar l'exercici i l'aprovació de comptes el març de 2020, amb la previsió d'abandonar definitivament la societat el juny de 2020. Per la pandèmia, no van poder executar els tràmits fins a 2021.

Signatura dels documents

Així, Escorial va insistir que no participava en activitats comercials i que només s'assabentava dels contractes quan se'ls passaven per a revisar-los i signar-los. L'empresari va assegurar que no va rebre cap benefici d'aquests contractes.

Escorial també va indicar que no coneix a l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García, però sí a l'empresari Víctor de Aldama. Segons Escorial, Aldama era l'encarregat de proveir el transport amb avió i va actuar com a intermediari per a la compra de màscares en països asiàtics assessorant a Rotaeche, encara que l'exadministrador desconeix el seu grau de participació en les adjudicacions.

D'altra banda, Escorial va reconèixer que estava al corrent de la reclamació de 2,6 milions d'euros formulada pel Govern per l'estat de les màscares, perquè algun dels investigats -no recordava exactament qui- li havia informat per a constrènyer-li amb el pagament d'un deute amb Soluciones. Es tracta de deutes generats entre 2017 i 2018 que ha anat amortitzant, va precisar.

Precisament, les escoltes telefòniques en el sumari reflecteixen el nerviosisme entre els investigats arran de l'impacte econòmic que suposaria la reclamació del Govern, amb el risc de veure's abocats a un concurs de creditors. Per això el desembre passat Cueto va urgir a Escorial a aportar 100.000 euros perquè estaven «apurats no, el següent».

L'Oficina Anticorrupció de les Balears va advertir en el seu informe sobre la contractació de pandèmia que Escorial apareixia en els 'Paradise Papers' amb dues societats 'offshore' a Malta, i que l'empresa havia estat investigada per un possible cas de corrupció a Angola.

Desviar l'avió

Entre la documentació en poder de la Guàrdia Civil s'inclouen correus electrònics que demostrarien el control de Cueto sobre les operacions de l'empresa sota l'administració de Rotaeche, i, en concret, acrediten que va supervisar la factura proforma a l'IB Salut.

Segons va informar l'actual director general de l'IB Salut, Javier Ureña, en una roda de premsa, l'origen de l'expedient balear està en un correu enviat per Rotaeche al llavors director general de Pressupostos, Manuel Palomino, el 25 d'abril de 2020 oferint el carregament de l'avió per a l'endemà. D'escrits posteriors s'intueix que va haver-hi una conversa telefònica prèvia.

«Dona'm un consell», li escriu Rotaeche a Cueto aquest mateix dia a les 21.34 hores, en una cadena de correus relativa a la factura a les Balears. «Està bé, ve tot», li respon Cueto. «Ok. Endavant, haig de desviar el vol ja», contesta Roteche a les 21.47 hores.

La factura proforma consta signada electrònicament per Escorial a les 21.51 hores: 1,4 milions de màscares 'KN95 / FFP2' amb un termini de lliurament en 48 hores. El carregament va creuar la duana a Palma el 27 d'abril. Segons Ureña, sembla ser que la comanda anava originalment destinat a una altra administració, encara que l'equip actual de l'IB Salut desconeix per què no se les va quedar i es van oferir en el seu lloc a les Balears. De fet, el director del servei de Salut apuntava que «quan ofereixen el carregament de l'avió, o està sortint o està ja en l'aire, perquè arriba en hores a les Balears via Madrid».