A les Illes Balears, cada any es produeixen 2.100 casos d’ictus, dels quals moren unes 350 persones

És un de les dades extretes en el marc de la I Jornada d'Estratègies en Salut Cardiovascular i Ictus organitzada per la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum, i que s'ha celebrat aquest divendres a l'Hospital Universitari Són Espases.

Segons ha informat la Conselleria de Salut, la jornada, emmarcada en les activitats de difusió i formació de les estratègies en salut, s'ha dissenyat buscant els espais comuns entre les dues estratègies, com són la prevenció i promoció i les patologies cardíaques relacionades amb el ictus.

L'objectiu és caminar cap a una perspectiva integral de l'atenció, centrada en la persona, que consideri tots els factors implicats en la salut cardiocerebrovascular, des dels determinants socials, en particular el gènere, fins a l'educació de la salut dels pacients i la capacitació del personal sanitari, passant per la necessitat de millorar el diagnòstic precoç, juntament amb la importància de la prevenció i la rehabilitació.

Es tracta d'un esdeveniment tècnic en la qual s'analitzen temes relacionats amb la salut cardiocerebrovascular des de dues perspectives diferents, com són la prevenció i l'abordatge assistencial d'aquestes.

Les ponències programades aborden temes com la promoció i la prevenció de la salut cardiocerebrovascular, la pràctica d'exercici, la dieta i uns hàbits de vida saludables per a la prevenció d'aquestes malalties, i ofereixen una sèrie de ponències relacionades amb les malalties cardíaques i el ictus.

Està dirigida principalment als professionals de les especialitats implicades en totes dues estratègies d'atenció primària i hospitalària --cardiologia, neurologia, geriatria, medicina d'atenció primària, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, psicologia, medicina rehabilitadora, fisioteràpia o logopèdia-- i a altres professionals que puguin estar interessats en la formació continuada sobre les malalties cardio i cerebrovasculars, així com també a pacients i cuidadors.

Malalties cardiocerebrovasculars

Amb una incidència anual d’1 cas per cada 100 persones, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a l'Estat espanyol, amb un 28% del total, lleugerament per damunt els tumors (27 %), i són també la primera causa d’ingrés hospitalari.

Segons dades del document de l’Estratègia de Salut Cardiovascular de l’SNS de 2022, la prevalença de malalties cardiovasculars a Espanya afecta el 9,8 % de la població, i és lleugerament més freqüent en dones que no en homes (52,6 % en dones i 47,4 % en homes).

En referència exclusiva a l’ictus, a Espanya cada any pateixen un ictus 120.000 persones, de les quals se’n moren unes 25.000, mentre que en sobreviuen devers 40.000 amb alguna mena de seqüela, i és la primera causa de discapacitat a Europa. A les Illes Balears, cada any es produeixen 2.100 casos d’ictus, dels quals moren unes 350 persones.

A més, es tracta de patologies amb molta morbiditat i seqüeles que condicionen altes taxes de cronicitat i discapacitat, cosa que minva la qualitat de vida dels pacients i que suposa un alt cost i més sobrecàrrega per als sistemes sanitaris. No obstant això, aquesta mortalitat ha anat descendint els darrers anys a conseqüència de la millora en l’abordatge i, especialment, de l’impuls a la prevenció i el control dels factors de risc vascular (hipertensió, diabetis, tabaquisme, obesitat, sedentarisme, dislipèmia, etc.).

Aquests factors de risc, comuns a les patologies cardiovasculars i l’ictus, són modificables amb l’adopció d’hàbits de vida saludables i, per tant, es disposa d’una finestra d’oportunitat per reduir el risc vascular i evitar l’aparició d’aquestes malalties mitjançant la prevenció i la promoció de la salut, que constitueixen punts clau en l’abordatge d’ambdues patologies.