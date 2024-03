Menorca fa balanç dels primers 30 anys com a Reserva de la Biosfera

El president del Consell de Menorca i de la Fundació de Foment del Turisme de Menorca (FFTM), Adolfo Vilafranca, i la directora insular de Promoció Turística, Begoña Mercadal, han mantingut una reunió institucional amb Héctor Fernández, CEO de la Societat de Promoció Exterior de Lanzarote, entitat que gestiona la promoció turística de l'illa canària durant la fira ITB de Berlín.

Segons ha informat Vilafranca, ambdós territoris tenen la voluntat de coordinar-se «per afrontar els reptes lligats al turisme i la sostenibilitat, que són comuns per a ambdues illes». «Menorca i Lanzarote van ser declarades Reserva de Biosfera el mateix dia del mateix any, el 8 d'octubre de 1993 i, per tant, acabem de complir les dues illes 30 anys. Creiem que és el moment perfecte per abordar conjuntament aspectes que són comuns per a ambdues illes i posar-nos realment a treballar en això, de manera real», ha declarat.

Així, el president ha avançat que una possible col·laboració podria tenir lloc en qüestions relacionades amb la gestió de l'aigua, l'oferta turística il·legal o la connectivitat.

A més, des del Consell de Menorca han explicat que aquest dimecres la delegació menorquina a la ITB va celebrar una taula de treball amb el touroperador Der Touristik. «Ens han transmès que estimen créixer un 6 per cent aquest any a Menorca, el que representa un 3 per cent més que el 2019», ha indicat la directora insular de Promoció Turística, Begoña Mercadal, qui ha reiterat que també Jet2 ha confirmat que aquest 2024 oferirà 195.000 places, un 7 per cent més que el 2023.