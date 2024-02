L'autobús i el tren, gratuïts per a tothom amb motiu del Dia de les Illes Balears

El Govern celebra el Dia de les Illes Balears amb diferents accions participatives arreu de Mallorca i anima els ciutadans perquè usin el transport públic.

Per tal de facilitar als ciutadans els desplaçaments i moure's en autobús i tren de manera més còmoda, la xarxa del TIB i d’SFM serà gratuïta divendres, 1r de març, no només per a les persones que tenen la Targeta Intermodal sinó també per a les que viatgin amb bitllet senzill, targeta de crèdit o bitllet en línia.

A la xarxa ferroviària l'accés a les andanes serà lliure. Per a viatjar amb el bus del TIB els usuaris que ho facin amb la Targeta Intermodal o la targeta de crèdit l'hauran de validar igualment tant a la pujada com a la baixada, però no es descomptarà el cost del viatge del saldo de la seva targeta.

Reforç del servei d’SFM

Una novetat que s'introdueix enguany és el reforç del servei de Serveis Ferroviaris de Mallorca programat per a l’horabaixa de divendres, 1r de març. Per a facilitar més els desplaçaments en aquesta jornada festiva, s'han programat vuit trens especials que s'afegeixen al servei habitual de dia festiu i efectuaran trajectes entre Palma i Inca en tots dos sentits. Hi haurà quatre serveis Palma-Inca, amb sortida a les 17.25 h, 18.55 h, 19.55 h i 20.55 h; i des d'Inca cap a Palma, quatre trens més, amb sortida a les 18.05 h, 19.35 h, 20.35 h i 21.35 h.