El 6 de març comencen les inscripcions a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP

La Conselleria d’Educació i Universitats obrirà el 6 de març el termini per a inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional. Aquestes proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a un grau mitjà o a un grau superior de formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

En aquest sentit, el termini d’inscripció a les proves és del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos. Cal remarcar que la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova. Pel que fa a les dates, les proves es duran a terme els dies 15 i 16 de maig de 2024.

Centres on es realitza la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

- Mallorca: IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma), IES Son Pacs (Palma), IES Guillem Sagrera (Palma), IES Marratxí, IES Bendinat (Calvià), IES Llucmajor, IES Inca, IES Alcúdia, IES Mossèn Alcover (Manacor) i IES Llorenç Garcías i Font (Artà).

- Menorca: IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella) i IES Joan Ramis i Ramis (Maó).

- Pitiüses: IES Santa Maria d’Eivissa i IES Marc Ferrer (Formentera).

Centres on es realitza la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

- Opció d’humanitats i ciències socials: IES Ses Estacions* (Palma), IES Ramon Llull (Palma), IES Calvià*, IES Berenguer d’Anoia (Inca), IES Manacor*, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella) i IES Sa Blanca Dona (Eivissa).

* No ofereix la matèria de francès.

- Opció de ciències de la salut i mediambientals: IES Josep Maria Llompart (Palma), IES Son Rullan (Palma), IES Albuhaira (Muro), IES Felanitx (Felanitx), IES Cap de Llevant (Maó) i IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).

- Opció de ciències i tecnologia: IES Politècnic (Palma), IES Berenguer d’Anoia (Inca), IES Manacor (Manacor), IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó) i IES Isidor Macabich (Eivissa).

Tota la informació sobre aquestes proves (requisits, documentació per acreditar els requisits d’inscripció, situacions que eximeixen de fer-la tota o determinades parts, dates i horaris, estructura, durada, models d’exàmens...) es pot consultar a la pàgina web de Formació Professional, concretament a l’apartat de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.