El jutge creu que Ábalos i Koldo García es varen reunir al gener en una marisqueria per a abordar la reclamació de les Balears

El jutge de l'Audiència Nacional espanyola que investiga presumptes comissions irregulars per a l'adjudicació de contractes de màscares durant la pandèmia creu que l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, es va reunir al gener amb el seu exassessor Koldo García en una marisqueria de Madrid per a abordar la reclamació de Balears per l'expedient de les màscares.

En una interlocutòria del 7 de febrer passat, a què ha tengut accés Europa Press, el jutge Ismael Moreno assenyala l'exministre de Transports José Luis Ábalos com a «intermediari» de la presumpta trama.

A la interlocutòria s'autoritzaven una sèrie d'intervencions telefòniques als investigats. «L'observació de les comunicacions i l'activitat operativa realitzada han permès concloure que aquests intermediaris serien José Luis Ábalos i Jacobo Pombo», apunta.

De moment, ni Ábalos ni Pombo figuren com a investigats en el procediment que se segueix a l'Audiència contra set persones, una d'elles Koldo, per presumptes delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i tràfic d'influències.

En assenyalar Ábalos, l'instructor posa l'accent en una trobada que va tenir lloc el 10 de gener passat en un restaurant de Madrid. Per al titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2, aquesta reunió té «un especial interès per als fets investigats» tenint en compte la conversa telefònica mantenguda el dia anterior entre l'empresari Juan Carlos Cueto, presumpte cervell de la trama, i Koldo.