Anticorrupció va enviar a la Fiscalia Europea contractes del cas Koldo amb les Balears i les Canàries pagats amb fons europeus

La Fiscalia Anticorrupció va enviar a la Fiscalia Europea contractes del denominat cas Koldo signats amb els governs autonòmics de les Balears i les Canàries per un import conjunt de 15,3 milions d'euros en entendre que es varen abonar amb fons europeus i que, per tant, són competència de l'òrgan comunitari.

Segons consta a la querella que va presentar Anticorrupció, a la qual ha tengut accés Europa Press, el Ministeri Públic espanyol va remetre documentació a la Fiscalia Europea el 8 de juny del 2023 a través d'un decret «en afectar fons de la Unió Europea». Fonts properes a la investigació confirmen que els contractes en qüestió serien diversos subscrits amb les comunitats autònomes aleshores presidides per Francina Armengol i Ángel Víctor Torres.

La Fiscalia detalla que el Servei Canari de Salut va adjudicar quatre contractes a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre l'abril i el maig del 2020, d'acord amb les dades que recull la querella del Ministeri Públic.

El primer dels contractes esmentats es va signar per al subministrament de 837.300 màscares KN95 i 555.000 màscares FFP2 per un import de 2.095.018 euros. El segon es va adjudicar en concepte de transport, nòlits aeris i assegurances de transport de màscares per 447.061 euros. El tercer contracte va assolir els 4,7 milions d'euros per a adquirir màscares FFP2. I el quart es va subscriure per 5 milions d'euros per al subministrament de dos milions de màscares KN95.

En el cas de ladministració de les Balears, consta un contracte adjudicat pel Servei de Salut de les Illes Balears el maig de 2020 per 3,7 milions deuros per al subministrament de màscares FFP2.