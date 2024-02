El Govern facilitarà el trasllat a la seva illa de residència als docents amb fills menors de 12 anys, famílies monoparentals o pares dependents

La Conselleria d’Educació i Universitats ha fet públics aquest dimarts els llistats provisionals del concurs de trasllats 2024. En total hi ha 3.629 places disponibles distribuïdes entre els distints cossos docents i un total de 4.571 persones aspirants. Una vegada executada l’adjudicació, un 94.3% de les places inicials han estat cobertes.

Els participants tenen un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

La intenció de la Conselleria d’Educació i Universitats és «afavorir el màxim possible la conciliació familiar dels docents, per aquest motiu es platejarà incorporar importants novetats quant a les possibilitats de sol·licitar comissions de serveis que permetin als distints docents acostar-se al seu lloc de residència». Cal recordar que fins ara aquelles persones que obtenien una primera destinació en una illa diferent a la de la seva illa de residència no podien sol·licitar aquestes comissions de serveis.

La Conselleria d’Educació i Universitats té la intenció de tractar amb les organitzacions sindicals les mesures adients per afavorir el trasllat dels docents mitjançant aquestes comissions de serveis.

D’aquesta manera, des de la Conselleria d’Educació i Universitats es plantejarà que en cas de sol·licitar-se una comissió de serveis en la mateixa illa de residència habitual, als casos fins ara ja tinguts en consideració (fills menors de 12 anys i familiars de primer grau dependents), s’hi pugui afegir també el supòsit de tractar-se d’una família monoparental amb els fills menors de 18 anys.

Pel que fa a les comissions de serveis en la resta de casos, els supòsits inclourien tenir fills menors de 12 anys, formar part d’una família monoparental amb fills menors de 18 anys, tenir familiars de primer grau dependents, ésser majors de 55 anys o patir una doble insularitat entre l’illa de residència i la destinació definitiva.