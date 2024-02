Podem eleva la seva denúncia a David Gil a la Fiscalia de Memòria Democràtica per fer «apologia del franquisme»

Podem ha elevat a la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica la seva denúncia al portaveu adjunt de VOX en el Consell de Mallorca, David Gil, ja que considera que les seves declaracions qualificant de «croada d'alliberament» a la Guerra Civil vulneren la Llei de Memòria Democràtica.

El partit ha formalitzat, aquest dilluns, la denuncia davant la mencionada Fiscalia, sol·licitant que aquesta es pronuncii respecte a les declaracions de Gil fetes durant el ple del Consell del passat 8 de febrer.

Segons ha indicat Podem, aquestes declaracions «han estat objecte d'enèrgiques crítiques per part dels col·lectius memorialistes i dels partits d'esquerres».David

«La presentació d'aquest escrit davant la Fiscalia continua en la línia ja iniciada d'exigir, a través de les vies legals disponibles, que s'apliqui la Llei que sanciona els actes d'apologia al franquisme», han assenyalat des de la formació.

En aquesta línia, han detallat que s'ha optat per aquesta via davant a la penal perquè no paralitza la via administrativa que començaren els escrits de la formació morada i Memòria de Mallorca sol·licitant a la Conselleria de Presidència que obrís un expedient sancionador al conseller insular d'extrema dreta.

Així, encara no descarten futures accions penals, des de Podem han assegurat que donaran continuïtat a la defensa davant el que consideren un «menyspreu i humiliació a les víctimes de la Guerra Civil».