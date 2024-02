UGT impulsa «negociacions decisives» per a millorar la professió docent

El Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics ha mantingut aquest dimecres una reunió amb el subsecretari del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Santiago A. Roura, per reclamar la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació de manera urgent i exigir «que es doni a conèixer a les organitzacions sindicals l'ordre de prioritats previstes i es convingui un calendari de negociació, per poder dur a terme la millora de les condicions laborals del personal de l'ensenyament públic no universitari».

Davant la situació en la negociació de la Mesa Estatal Sectorial d'Educació, UGT ja va enviar el passat 6 de febrer una carta a la ministra, Pilar Alegría, per a insistir «en la urgència de reprendre les negociacions amb les organitzacions sindicals i desenvolupar un Estatut Docent que reguli el conjunt de drets i deures del personal de l'ensenyament públic no universitari».

UGT, en la seva recerca per millorar les condicions del personal docent, «ha adoptat mesures decisives». Amb una «visió clara i compromesa», el sindicat ha pressionat perquè es posi en marxa una negociació essencial «que abordi les necessitats urgents dels professionals de l'ensenyament».

Aquesta demanda «va més enllà de simples paraules; representa una crida enèrgica per a l'acció immediata». En una trobada crítica amb el subsecretari del Ministeri d'Educació, UGT ha reiterat «la imperiosa necessitat de desenvolupar un Estatut Docent integral, el qual ha de regular tant els drets com els deures del personal docent».

El compromís d'UGT amb la millora de les condicions laborals i la qualitat de l'ensenyament «és inqüestionable». A través d'aquesta iniciativa, el sindicat cerca «no només elevar el prestigi i la dignificació de la professió docent, sinó també garantir una estructura que promogui l'excel·lència educativa».

Entre les seves propostes, UGT insisteix en la incorporació de tots els cossos docents al subgrup A1, així com en la revisió dels complements salarials, amb un enfocament concret en els nivells 24 i 26 per al cos de mestres i altres cossos docents, respectivament.

Des d'UGT Serveis Públics Illes Balears s'han presentat les propostes de millora dels Serveis Públics de la CAIB per a la legislatura 2023-2027 on, precisament, «hi figura dins el sector d'Ensenyament, la creació d'un cos únic docent». En aquest sentit, el sindicat dura aquest tema a la propera Mesa Sectorial d'Educació. Aquesta demanda compta amb una important trajectòria històrica dins UGT, sent formulada a l'origen com a Cos Únic de Docents i incorporada a les seves resolucions congressuals l'any 1920.

Així, UGT valora «molt positivament» el fet que altres forces sindicals s'hagin unit ara a aquesta reivindicació històrica de la seva formació, concitant en l'actualitat, «la unanimitat sindical». A més, el sindicat recalca la importància d'abordar altres qüestions clau com l'horari lectiu, les ràtios estudiant-professor, les oportunitats de promoció professional i el dret a la jubilació anticipada.

Amb un «compromís ferm» envers la dignificació de la professió docent, UGT posa en relleu «la necessitat urgent» de solucions pràctiques i sostenibles per donar estabilitat al sistema educatiu. Aquesta crida a l'acció no només implica el Govern, sinó també la implicació activa de les organitzacions sindicals per assegurar «el compliment dels compromisos pendents, especialment en el marc de la LOMLOE».